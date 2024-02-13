Известные артисты призвали креативных людей к участию в конкурсе президентских грантов

Представители культуры и искусства призвали участвовать в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Заявочную кампанию второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях поддержали народный артист России, кинорежиссер Алексей Учитель, народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский, руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий, музыкант и телеведущий Руслан Осташко, режиссер Дмитрий Бикбаев, певец Ваня Дмитриенко, телеведущий и гендиректор ТОО АМиК Александр Масляков-младший.

Также в поддержку кампании выступили представители региональной власти и представителей общественности, среди них губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, министр культуры Белгородской области Константин Курганский, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман и другие.

«Сегодня культура и просвещение – единственные, кто может противостоять темноте, безграмотности и агрессии. Я думаю, что главные помощники в этом – Булат Окуджава, Александр Пушкин, Иосиф Бродский и, конечно же, мы с вами. Если у Вас есть какие-то творческие идеи, давайте делать это вместе», – отметил народный артист России Олег Митяев в обращении, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лидеры общественного мнения также обратились к землякам, рассказали, как творческим командам можно заявить о себе, а также поделились опытом сотрудничества с Президентским фондом культурных инициатив, призвали активнее подавать заявки на конкурс и делать культурную жизнь в своих регионах еще интереснее.

«Я становился победителем грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. Знаю, что не все заявки побеждают, но, как правило, достойные всегда находят отклик. Гранты Президента получают самые яркие, амбициозные и общественно значимые проекты», – отметил режиссер Дмитрий Бикбаев.

«Я всегда призываю пользоваться возможностями, которые предоставляет нам наше государство. Для тех, кто занимается музыкой, искусством, пришло время! Государство вас поддержит! Почти 3 года назад создан Президентский фонд культурных инициатив. Он занимается поддержкой проектов творческих людей. Сейчас идет прием заявок на конкурс. В списке поддержанных проектов – музыка, кино, живопись, хореография и еще десяток направлений. Подавайте свои заявки. Это важно и для вас самих, и для страны», – сообщил певец Денис Майданов.

