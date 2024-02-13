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    Иностранная агентура вмешалась в дружбу Абхазии и России
    В Госдуме призвали маркетплейсы ввести особый регламент для военного обмундирования
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    Умер командир 9-й роты в Афганистане Валерий Востротин
    Сенат США одобрил выделение 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню
    Путин поручил установить в России День наставника
    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
    Поставки свинины в КНР из России решили начать после китайского Нового года
    В отношении бизнес-тренера Шабутдинова возбуждено еще семь уголовных дел
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    2 комментария
    13 февраля 2024, 18:47 • Новости дня

    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России

    Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке

    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Возможный удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке. Такое предположение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Сети появились данные о масштабном поражении живой силы противника в Селидово (ДНР).

    «Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.

    «Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.

    «По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.

    Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.

    Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.

    «Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.

    Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.

    «Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.

    При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».

    Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.

    Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».

    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мособлсуд приговорил участников преступного сообщества, в которое входили бывшие украинские силовики, похищавшие и убивавшие людей на территории России, к лишению свободы на сроки от девяти до 19 лет, сообщила Генпрокуратура.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».

    Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    13 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России

    Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу

    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

    «Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.

    Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.

    Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

    «Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.

    Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС. 

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    13 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ

    Рогов: Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу с позывным Хабиб

    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в зоне спецоперации уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» – майор с позывным Хабиб, уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса.

    Известно, что Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года. Тогда он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала город Балаклея. Впоследствии под контроль ВСУ попали и некоторые другие населенные пункты – Купянск и Изюм.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Киев ради США отправляет на убой элитный спецназ.

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    13 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

    Reuters: Законопроект о помощи Киеву набрал достаточно голосов в Сенате США

    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект закона о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в Сенате США для его утверждения, сообщает Reuters.

    После одобрения в Сенате законопроект будут рассматривать в Палате представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что законопроект, предлагающий направить 60 млрд долларов в качестве помощи Украине, является оскорбительным для каждого американца.

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    13 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники скандальной «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и другие российские звезды не собираются ехать в Донецкую народную республику вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым.

    Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.

    «Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.

    По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.

    Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

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    13 февраля 2024, 01:47 • Новости дня
    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

    Журналист Такер Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада

    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина даже с помощью западных стран не сумеет одержать верх в конфликте с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, ставший всемирно известным после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины», – заявил Карлсон, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Украины нет промышленного потенциала, при этом он отметил, что такая же ситуация у НАТО и у США. Кроме того, население России на 100 млн человек больше, чем у Украины.

    «Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине.

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    13 февраля 2024, 13:24 • Новости дня
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, сообщил знакомый с планами исполнителя источник.

    По данным источника, Киркоров посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    В данный момент власти республики эту информацию не подтвердили.

    Позже в Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников.

    Кроме того, Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья, передает телеканал 360.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

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    13 февраля 2024, 04:23 • Новости дня
    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях Запорожья

    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Взятый в плен российскими бойцами украинский разведчик Дмитрий Руденко рассказал, что в госпиталях на запорожском направлении находится большое число раненых, среди которых есть иностранные наемники.

    По его словам, у пострадавших встречаются очень тяжелые ранения от минометных выстрелов и осколков артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

    Не смотря на то, что Руденко часто встречал в госпиталях наемников-иностранцев, он затруднился сказать, из каких стран они приехали на Украину.

    Руденко рассказал, что его мобилизовали на фронт и провели обучение на одном из украинских полигонов.

    Перед тем, как попасть в плен, Руденко успел сделать только два разведвыхода, причем, во время первого он получил ранения, а в ходе второго попал в плен.

    Ранее сообщалось, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. В сложившейся ситуации украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен.

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    13 февраля 2024, 09:23 • Новости дня
    Володин объяснил, почему Россия не может согласиться на «обмен костями» с Украиной

    Tекст: Ольга Никитина

    Обсуждать обмен останков бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина на похороненных украинских деятелей кощунственно, и согласиться на подобное невозможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале рассказал, что на Столыпина было совершено 11 покушений. «В завещании, которое Петр Аркадьевич написал задолго до смерти, было наказано: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют», – написал спикер Госдумы, отметив, что близкие исполнили желание покойного: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра – в Киеве, где он был застрелен.

    На это решение, как подчеркнул Володин, не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы – многочисленные сменяющиеся правители Украины. Однако захватившие власть в Киеве нацисты не испытывают уважения к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, подчеркнул он.

    Володин в этой связи напомнил, что одна из целей СВО – денацификация Украины. И теперь, отметил он, многие поймут, о ком идет речь.

    «Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению», – написал спикер нижней палаты российского парламента.

    Режим Зеленского, по словам Володина, переписывает историю, запрещает русский язык, предает веру, перечеркивает все былые ценности и разрушает на Украине все, что было когда-то.

    «Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», – заключил Володин.

    Ранее на Украине заявили, что останки бывшего председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это лишь подчеркивает то, что Киев является русским городом.

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    13 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск руководителей киевского и харьковского следственных изоляторов.

    В розыск объявлены Александр Балдук и Евгений Бартощак, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска МВД России. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса РФ, но не отмечается, какая именно.

    В 2023 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указывал, что в отношении Балдука и Бартощака заведены уголовные дела.

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    13 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Состоящие на учете школьники избили участника СВО в Уссурийске

    Омбудсмен в Приморском крае сообщила, что напавшие на участника СВО в Уссурийске школьники состоят на учете

    Tекст: Александра Юдина

    Школьники, которые избили участника СВО в приморском Уссурийске, состоят на профучете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

    По ее словам, с детьми никто не проводил основательную профилактическую работу, кроме полиции, передает РИА «Новости».

    Романова отметила, что есть вопросы к школе, так как это также является задачей образовательного учреждения.

    Ранее полиция арестовала организатора поджога дома участника СВО в Истре.

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    13 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии

    Политолог Бордачев: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии

    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Случай с Каллас уникален тем, что это первый раз, когда МВД РФ объявляет в розыск руководителя иностранного государства. Но опасаться, что это как-то скажется на отношениях Москвы и Таллина, не стоит. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

    «Объявление в розыск премьера Эстонии Каи Каллас – событие неординарное. Это первый подобный случай в России. Даже Владимир Зеленский до сих пор не объявлен в розыск», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его мнению, на отношениях России и Эстонии факт объявления в розыск Каллас сказаться не должен. «Это не будет иметь никаких последствий для торгово-экономических отношений наших стран. Поскольку они отвечают интересам и российского, и эстонского корпоративного сектора. Это также не помешает транзиту, который после закрытия финнами границы с РФ перешел на Эстонию», – считает собеседник.

    На дипломатическом уровне это также не отразится, полагает Бордачев. «В нашей стране находится временный поверенный в делах Эстонии – это третий класс глав диппредставительств после послов и посланников. Поэтому, например, вопросов в части верительных грамот не будет. В целом мы должны исходить из собственных приоритетов, а не из каких-то абстрактных конструкций. А дипломатические отношения с Таллином – вопрос именно такой категории», – заключил политолог.

    Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Согласно данным карточки, Каллас – уроженка города Таллина ЭССР, разыскивается по статье УК РФ, но по какой конкретно статье – не указано.

    Также в розыск объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении них заведено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

    «Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать. В своем Telegram-канале она предупредила, что это только начало.

    ТАСС также напоминает, что СК РФ в сентябре прошлого года заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Отмечалось, что в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.

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    13 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    На Украине предупредили о рискованных операциях Сырского

    Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    У президента Украины Владимира Зеленского есть запрос на «медийные победы», ради этого новый главком ВСУ Александр Сырский может осуществить несколько крайне опасных операций, считает бывший замминистра по делам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    Тука в эфире YouTube-канала «Сейчас» заявил, что Сырский «может провести какие-то рискованные спецоперации», поскольку он намерен исполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского «с большой точностью», передает канал «360».

    В результате таких операций, по мнению украинского политика, ВСУ могут столкнуться с «очень негативными последствиями».

    Ранее СМИ сообщали, что ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов.

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    13 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гуньку

    Tекст: Ольга Никитина

    Оттава ответила Москве отказом на запрос о выдаче 98-летнего бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки, которому стоя аплодировал парламент Канады, сообщили в МИД.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что канадская сторона формально объяснила свое решение отсутствием договора об экстрадиции между Россией и Канадой.

    Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани направлен запрос об экстрадиции Гуньки, которому в сентябре рукоплескал парламент Канады.

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