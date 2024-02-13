Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?11 комментариев
Эквадор проигнорировал последние российские инициативы по военной технике
Россия предлагала Эквадору варианты взаимодействия по поддержанию вооружения и военной техники в исправном состоянии, однако ответа на предложение не поступило, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.
Как указали в пресс-службе, российская сторона предлагала эквадорцам различные варианты взаимодействия как по организации технического освидетельствования, так и дальнейшему поддержанию вооружения и военной техники в исправном состоянии, однако ответа не последовало, передает ТАСС.
В сообщении также отмечается, что передача третьим странам военной техники российского (советского) производства, ранее поставленной Республике Эквадор, без письменного разрешения российской стороны является незаконной.
Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан заявил, что военная техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину.
Напомним, 31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы.