Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Госдеп: Полученная от Эквадора военная техника из России будет передана Украине
Военная техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину, заявил эквадорскому каналу Teleamazonas заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан.
Как ответил дипломат на просьбу прокомментировать причину напряженности в отношениях между Россией и Эквадором, вызванную передачей Кито военной техники российского производства Вашингтону, это соглашение о передаче военного имущества украинскому правительству, передает ТАСС.
Салливан добавил, что это решение правительства Эквадора, и США «очень рады, что оно поддерживает Украину». Отвечая на вопрос, передана ли техника, дипломат сообщил, что «вопрос еще рассматривается правительством Эквадора и это решение принимается эквадорскими властями».
Напомним, 31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы.