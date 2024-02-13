Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Против устроившего столкновение поездов под Челябинском машиниста возбудили дело
СКР: Устроивший столкновение поездов в Челябинской области машинист был пьян
Уголовное дело возбуждено в отношении машиниста тепловоза, допустившего столкновение поездов и сход вагонов в Челябинской области, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Кроме того, в крови машиниста тепловоза обнаружен алкоголь, передает ТАСС.
Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги в понедельник. Машинист хозпоезда проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с грузовым, в результате с рельсов сошли тепловоз и четырнадцать вагонов, что причинило крупный ущерб, повреждена железнодорожная инфраструктура. Жертв нет.
Ранее тепловоз и легковушка столкнулись в Ивановской области, пострадали пять человек.