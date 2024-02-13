Против устроившего столкновение поездов под Челябинском машиниста возбудили дело

СКР: Устроивший столкновение поездов в Челябинской области машинист был пьян

Tекст: Вера Басилая

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Кроме того, в крови машиниста тепловоза обнаружен алкоголь, передает ТАСС.

Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги в понедельник. Машинист хозпоезда проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с грузовым, в результате с рельсов сошли тепловоз и четырнадцать вагонов, что причинило крупный ущерб, повреждена железнодорожная инфраструктура. Жертв нет.

Ранее тепловоз и легковушка столкнулись в Ивановской области, пострадали пять человек.