В Волгограде осудили варивших наркотики на даче супругов

Tекст: Алексей Дегтярев

Приговором Волгоградского облсуда 56-летнего мужчину приговорили к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима, его 48-летнюю супругу – к 11 годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По инициативе прокуратуры автомобиль, земельный участок и дача осужденных конфискованы в доход государства.

Обоих обвиняемых признали виновными по статьям «Незаконное производство наркотического средства в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере».

В марте 2023 года с помощью интернета супруги вступили в преступную группу для производства мефедрона и сбыта этой продукции через закладки в регионе. Они построили нарколабораторию на втором этаже своей дачи в Советском районе Волгограда.

Они закупили кислоты, реактивы, прекурсоры наркотиков и психотропные вещества массой более 6,850 кг. Также у них было специальное оборудование для производства наркотика и противогазы. С конца апреля по конец мая 2023 года они произвели свыше 1,5 кг мефедрона.

Мужчина признал свою вину целиком, его жена – частично. Обвиняемый заявил, что решил заниматься преступным бизнесом из-за долгов по кредитам и желания заработать.