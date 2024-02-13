Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян

Депутат Спиридонов связал рост экономики России с развитием обрабатывающей промышленности страны

Tекст: Олег Исайченко

«Отечественная экономика показала невероятную способность к адаптации под изменчивые геополитические условия. Во многом восстановительный рост на 3,6% за 2023 год стал возможен благодаря существенной поддержке государством обрабатывающих производств. Россия не на словах, а на деле показала всему миру возможность создавать крайне сложную продукцию и тем самым вывела эту отрасль на качественно иной уровень», – сказал Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле.

«Мы стали ориентироваться на собственные предприятия и для этого поддержали сферу машиностроения. Думаю, что правительство продолжит финансирование подобных программ в будущем. Компании, задействованные в обрабатывающей промышленности, должны иметь доступ к «дешевому» капиталу, который позволит им преумножать результаты. Кроме того, у них должно быть ощущение, что государство будет с ними рядом при любых условиях», – пояснил собеседник.

По его словам, государство готово подставить плечо предпринимателям, но на контроле должна находиться и заработная плата трудящихся. «Президент уделяет данному вопросу особое внимание. Если растет экономика, то и доходы жителей страны должны увеличиваться», – говорит депутат.

«Развитие промышленности невозможно без привлечения талантливых кадров. Высокая зарплата способна удержать их на производстве. Но им также необходимо и достойное качество жизни. Обеспечить его позволяет целый ряд программ, введенных российским правительством, например, семейная ипотека», – отмечает Спиридонов.



Роста отечественной экономики удалось достигнуть не благодаря каким-то отдельным решениям, но целому комплексу мер, считает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем. «Принимались как стратегические, так и тактические решения по каждой из отраслей. Все они имеют определяющее для экономики значение», – подчеркивает она.

«Например, переориентация экспортных потоков на новые рынки позволила России сохранить высокие объемы экспорта. При этом доля дружественных государств в экспорте во втором полугодии 2023-го превысила 80%. Именно такой подход позволил нейтрализовать действия Запада и обеспечить защиту экономического суверенитета страны», – уточняет собеседница.

«Вопрос заработных плат, который обсуждался сегодня отдельно, очень чувствительный как для граждан страны, так и в целом для экономики. В частности, покупательная способность населения способна и активизировать, и замедлить различные экономические, финансовые процессы. Поэтому вопрос увеличения зарплат практически всегда находится «на карандаше» у президента», – резюмирует Линдигрин.



В понедельник Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что рост экономики РФ оказался выше среднемирового, а ВВП страны увеличился на 3,6%. Обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, а нефтегазовые доходы России поднялись «примерно на четверть».



Путин отметил, что и в начале 2024 года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются по-прежнему высокими, есть успехи в борьбе с инфляцией. Главной задачей правительства президент назвал повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей.