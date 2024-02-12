Путин сообщил о завершении работы над шестилетним планом социально-экономических действий

Tекст: Ольга Никитина

«Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.

Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.

Кроме того, президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.

