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Путин сообщил о завершении работы над шестилетним планом социально-экономических действий
Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.
Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.
Кроме того, президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.
Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.