Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции

Tекст: Ольга Никитина

Он обратил внимание на тенденцию к сокращению этого показателя и поручил экономическому блоку уделить этому особое внимание.

«Особое влияние нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении, но, конечно, мы знаем: по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4% – то есть наметилось снижение инфляции», – приводит его слова ТАСС.

Путин также отметил «действия правительства и Банка России» в борьбе с повышением цен.

Кроме того, Путин сообщил, что январский дефицит бюджета в этом году оказался на 1,3 трлн рублей меньше, чем в прошлом году. Это серьезный показатель, констатировал глава государства.

Также Путин обратил внимание, что на фоне повышения ключевой ставки Центробанком в стране несколько замедлилось кредитование. «Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры. Конечно, поговорим сегодня и об этом», – сообщил он.

Глава государства отметил, что при развитии экономики необходимо соблюдать баланс с сохранением занятости и стабильностью цен.