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Путин призвал соблюдать баланс между развитием экономики и ценовой стабильностью
При развитии экономики необходимо соблюдать баланс с сохранением занятости и стабильностью цен, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин также отметил, что в начале года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются высокими, что положительно воздействует на бизнес.
«Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в IV квартале прошлого года», – обратил внимание глава государства. «И важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса», – заметил он.
Ранее Путин сообщил, что рост экономики России в прошлом году оказался выше среднемирового, а ВВП вырос на 3,6%.