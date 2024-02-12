Путин призвал соблюдать баланс между развитием экономики и ценовой стабильностью

Tекст: Валерия Городецкая

«Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин также отметил, что в начале года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются высокими, что положительно воздействует на бизнес.

«Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в IV квартале прошлого года», – обратил внимание глава государства. «И важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса», – заметил он.

Ранее Путин сообщил, что рост экономики России в прошлом году оказался выше среднемирового, а ВВП вырос на 3,6%.