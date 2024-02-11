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    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    33 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    30 комментариев
    11 февраля 2024, 03:16 • Новости дня

    Франция, Германия и Польша решили вместе бороться с «российской дезинформацией»

    Франция, Германия и Польша решили запустить совместный проект по борьбе с «российской дезинформацией»

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник страны Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша) объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, сообщил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    Сежурне утверждает, что Франция, Германия и Польша оказались «жертвами одной и той же стратегии дестабилизации» и решили вместе бороться «против дезинформации и российских информационных атак», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ouest France.

    Главы МИД трех стран намерены «в прозрачной манере разъяснить общественности инструменты этой дезинформации», а также представить «доказательства». Кроме того, планируется предоставить информацию о «спящих операциях, инструментах, активируемых в любой момент, в особенности – во время выборов».

    Напомним, Сежурне заявил об угрозе широкомасштабного выхода стран из Евросоюза, если сторонники нынешней политики Брюсселя на летних выборах потеряют абсолютное большинство в Европарламенте.

    9 февраля 2024, 23:55 • Новости дня
    Берлин не стал рассматривать возможность запуска «Северного потока – 2»

    Власти Германии сообщили о сохранении позиции по отказу от сертификации «Северного потока – 2»

    Берлин не стал рассматривать возможность запуска «Северного потока – 2»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция федерального правительства Германии по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается, сообщила пресс-служба кабмина.

    В кабмине заявили, что сейчас нет «никаких размышлений о сертификации», передает ТАСС.

    Напомним, депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России.


    Коментарии (53)
    9 февраля 2024, 17:17 • Новости дня
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту

    Политолог Рар: В вермахте служили родственники не только Бербок, но и других министров ФРГ

    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок был офицером вермахта.

    «Еще пару лет назад, прежде чем стать главой МИД ФРГ, Бербок многих удивила, сказав, что ее дед в апреле 1945 года сражался за свободу на границе с Польшей. Когда ей напомнили, что он тогда мог воевать только за Гитлера, она промолчала», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Новые подробности о службе ее деда в рядах вермахта никак не повлияют на карьеру Бербок. У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Это началось еще при канцлере Аденауэре. Когда его спросили, почему в составе новой немецкой элиты так много бывших нацистов, то он ответил: «Откуда мне брать другой народ?» – отмечает он.

    «Мне кажется, что нынешнее поколение немцев уже не хочет чувствовать вину за злодеяния режима Гитлера. И сегодня Бербок и ей подобные выступают, как они говорят, на стороне либеральных ценностей», – резюмировал Рар.

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    Кроме того, Вальдемар Бербок, возможно, был «убежденным национал-социалистом по зову сердца». В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России). Однако издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как отмечают в издании, нацистское прошлое Вальдемара Бербока было чувствительной темой для ее семьи. Отец будущего министра спорил с дедом, потому что тот не хотел открыто говорить о своем участии во Второй мировой войне. И только в конце 1990-х годов, когда по Германии гастролировала выставка «Вермахт», последний признался, что служил в немецкой армии.

    Самой главе МИД Германии Анналене Бербок было неизвестно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    Коментарии (26)
    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    Коментарии (67)
    9 февраля 2024, 17:58 • Новости дня
    Стало известно новое название российской «дочки» Siemens
    Стало известно новое название российской «дочки» Siemens
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дочернее предприятие немецкой Siemens ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс», соответствующая запись поменялась в карточке компании в ЕГРЮЛ.

    Владельцем всех акций компании обозначен немецкий концерн Siemens AG, передает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

    В 2022 году Siemens продала финансовый и лизинговый бизнес в России, но компанию по производству медоборудования Siemens Healthineers AG и лизинговую компанию «Сименс финанс» концерн оставил.

    Коментарии (17)
    9 февраля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сценарий, при котором российские войска будут направлены в Польшу, возможен только в одном случае – если Польша осуществит нападение на Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин отметил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – приводятся слова Путина в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Карлсон поинтересовался у российского лидера, может ли он представить сценарий, когда ему приходится направить российские войска в Польшу. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», – подчеркнул глава государства.

    Журналист отметил, что на Западе в таком случае противопоставляют аргумент о том, что Россия якобы вторглась на Украину, а значит, у нее будто бы есть территориальные притязания на всем континенте. «Вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет?» – спросил Карлсон.

    Путин ответил, что это абсолютно исключено. «Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», – сказал глава государства.

    Вместе с тем он напомнил о средствах сдерживания. «Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует – нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию», – сказал Путин.

    В Кремле заявляли ранее, что Польша является агрессивной страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств, Россия и Белоруссия учитывают исходящие от нее угрозы.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (8)
    10 февраля 2024, 11:23 • Новости дня
    Германии как промышленной державе предрекли конец

    Bloomberg: Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы

    Германии как промышленной державе предрекли конец
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, пишет Bloomberg.

    Издание отмечает, что Штаты отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником, при этом последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа, передает РИА «Новости».

    Как следствие, указывает Bloomberg, внешние и внутренние неурядицы в Германии, включая нехватку инвестиций в разные отрасли и стареющую рабочую силу, только усугубляют положение Берлина.

    Издание отмечает, что старейшие заводы и предприятия в стране закрываются.

    Как отметил министр финансов Кристиан Линднер, страна больше не конкурентоспособна.

    По словам главы представительства Michelin в Северной Европе, снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может «пустить страну по накатанной».

    Ранее депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области.

    Коментарии (34)
    9 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте

    МИД Германии: Бербок не знала содержания архивных дел о ее деде, служившем в вермахте

    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главе МИД Германии Анналене Бербок было не известно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    В публикации газеты Bild говорится, что Бербок был не только офицером вермахта, но и, возможно, «убежденным национал-социалистом по зову сердца», передает ТАСС.

    Издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как писал журнал Bunte, Вальдемар Бербок упоминается в архивных документах вермахта как полковник и боевой офицер. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России).

    Коментарии (34)
    9 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России

    Депутат Бундестага Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России

    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области, заявил депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.

    Эрнст отметил, что было бы лучше, если бы опять началась покупка природного газа России. По его словам, это увеличило бы спрос, кроме того, российский газ сильно дешевле, чем американский СПГ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у него нет информации о том, произойдет ли это снова, поскольку их правительство придерживается идеологического подхода и не учитывает интересы Германии, а в ее интересах было бы снова покупать российский природный газ.

    Как указал Эрнст, отказ от российских ресурсов «привел сейчас к огромным экономическим трудностям», сейчас в стране происходит рецессия, а российская экономика растет.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – подчеркнул российский лидер.

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    8 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений

    Шольц: Киев может скоро столкнуться с недостатком вооружений

    Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Несмотря на помощь со стороны Евросоюза и США, Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal написал, что ряд финансовых обязательств по поддержке киевского режима, которые взял на себя Запад, уже истекли, а некоторые, по его словам, необходимо продлить, передает ТАСС.

    Издержки поражения Киева, как отметил канцлер, «сведут на нет» все вложения со стороны западных стран.

    Также он заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.

    Шольц добавил, что не считает, что Запад находится в состоянии войны с Россией, и сказал, что ЕС и США не ищут конфронтации с российской стороной.

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    10 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины

    Welt am Sonntag: При распаде Украину покинет около 10 млн человек

    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины
    @ Michael Matthey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западной Европе следует готовиться к новой огромной волне беженцев из-за распада Украины, которую могут покинуть 10 млн человек, сообщает Welt am Sonntag.

    Правительство ФРГ опасается, что в случае распада Украины основной поток беженцев отправится в Германию, число мигрантов может достигнуть 10 мл человек, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта в области миграции Геральда Кнауса, это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов. Он также призвал продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму, чтобы не допустить развала Украины.

    По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло более 6 млн человек. В Германии – примерно 1,1 миллиона украинцев.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

    Коментарии (15)
    8 февраля 2024, 08:08 • Новости дня
    Украинское посольство стало открыто набирать наемников в Париже

    Дипломат Мешков: Париж игнорирует запросы по набору наемников дипмиссией Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол России в Париже Алексей Мешков рассказал, что дважды задавал французской стороне вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников в их стране, который осуществляет украинское диппредставительство, однако в Париже ответов так и не дали.

    Мешков сказал РИА «Новости», что соответствующая публикация посольства Украины в Париже остается на официальном сайте дипломатического представительства, а также на его страницах в социальных сетях. В сообщении описаны навыки кандидата, приложена длинная анкета, уточнил он, добавив, что французская сторона в последнее время мало думает о дипломатии и ответов не дает.

    Баннер со словами «Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас» размещен на главной странице посольства Украины во Франции. Иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет призывают «присоединиться к международному легиону обороны Украины». В анкете спрашивается об опыте участия в боевых действиях и про уровень владения оружием.

    Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Коментарии (12)
    9 февраля 2024, 09:33 • Новости дня
    Немецкий наемник ужаснулся мощи российской армии на Украине

    Bild: Немецкий наемник ВСУ заявил о бесконечном числе солдат и техники у России

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона обладает «бесконечным количеством техники и бесконечным количеством солдат», заявил немецкий наемник по имени Бен, который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

    Бен в комментарии изданию Bild заявил, что Запад слишком медлил с помощью Украине. Военная помощь киевскому режиму, по его словам, была фрагментарной, что и привело к неудачам ВСУ на передовой, передает РИА «Новости».

    Полный провал контрнаступления немецкий наемник объяснил недостатком военной помощи, нескоординированными действиями ВСУ, а также мощью российской армии.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (9)
    8 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    В Кремле пообещали последствия для Германии после изъятия активов «Роснефти»

    Представитель Кремля Песков: Изъятие активов «Роснефти» для Германии не останется без последствий

    Tекст: Александра Юдина

    Возможная национализация в Германии активов «Роснефти» станет фактически экспроприацией чужого имущества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, такой шаг со стороны Берлина не останется без последствий, так как это «экспроприация чужой собственности», передает ТАСС.

    Песков отметил, что подобные шаги подрывают экономические правовые устои в европейских государствах и девальвируют инвестиционную привлекательность страны.

    Представитель Кремля заверил в том, что будут «глубокие последствия – юридические, имиджевые и экономические».

    Также пресс-секретарь не исключил, что Россия будет предпринимать свои шаги для защиты граждан и отечественных компаний.

    Ранее в Кремле заявили, что Москва и Берлин не ведут диалога на уровне государственных структур.

    Напомним, источники издания Handelsblatt в немецком правительстве сообщили, что власти Германии намерены национализировать дочерние предприятия «Роснефти», которые сейчас находятся под внешним управлением. Утверждалось, что представители «Роснефти» были якобы формально привлечены к слушаниям на эту тему.

    Коментарии (5)
    10 февраля 2024, 17:31 • Новости дня
    На АЭС во Франции произошел пожар

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пожар в ночь на субботу произошел на атомной электростанции «Шинон» в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений, радиостанция France Bleu.

    Из-за пожара пришлось остановить работу двух блоков, передает ТАСС.

    Пожар начался в энергоблоке №3, где по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор, сработала система пожаротушения. Сообщается, что сейчас пожар потушен и опасности для населения или окружающей среды нет.

    Полиция ведет расследование.

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    9 февраля 2024, 16:53 • Новости дня
    Шольц рассказал о встрече со своим «двойником» в Сенате США

    Шольц рассказал о встрече со своим «двойником» сенатором Кунсом в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ходе визита в Соединенные Штаты встретил своего «двойника», американского сенатора Криса Кунса.

    «Приятно снова увидеть моего двойника – Криса Кунса», – написал Шольц в Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Отмечается, что это не первая встреча двух политиков. По данным телеканала NTV, они встречались в 2021 и 2023 годах. На 9 февраля у Шольца также запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

    Коментарии (4)
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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

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    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

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      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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