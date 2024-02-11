Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.33 комментария
Франция, Германия и Польша решили вместе бороться с «российской дезинформацией»
Франция, Германия и Польша решили запустить совместный проект по борьбе с «российской дезинформацией»
В понедельник страны Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша) объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, сообщил глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Сежурне утверждает, что Франция, Германия и Польша оказались «жертвами одной и той же стратегии дестабилизации» и решили вместе бороться «против дезинформации и российских информационных атак», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ouest France.
Главы МИД трех стран намерены «в прозрачной манере разъяснить общественности инструменты этой дезинформации», а также представить «доказательства». Кроме того, планируется предоставить информацию о «спящих операциях, инструментах, активируемых в любой момент, в особенности – во время выборов».
Напомним, Сежурне заявил об угрозе широкомасштабного выхода стран из Евросоюза, если сторонники нынешней политики Брюсселя на летних выборах потеряют абсолютное большинство в Европарламенте.