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    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    29 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    30 комментариев
    11 февраля 2024, 01:29 • Новости дня

    Глава МИД Франции заявил об угрозе развала Евросоюза

    Глава МИД Франции Сежурне заявил об угрозе широкомасштабного выхода стран из Евросоюза

    Глава МИД Франции заявил об угрозе развала Евросоюза
    @ Lex Flores/Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если сторонники нынешней политики Брюсселя на летних выборах потеряют абсолютное большинство в Европарламенте, то Евросоюзу грозит «широкомасштабный Brexit», заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    Сежурне заявил, что для принятия решений требуется единое мнение Совета ЕС и Европарламента, где сейчас «есть проевропейское большинство». По словам министра, в случае утраты этого большинства «все станет очень сложным».

    Он заявил, что без ЕП «с проевропейским большинством» Евросоюз столкнется с «широкомасштабным Brexit для всех государств-членов», так как возникнет «серьезная институциональная блокада», передает ТАСС со ссылкой на Ouest France.

    Сежурне встревожен ростом популярности националистов по всей Европе. Он указал, что их популярность растет на фоне заявления России об упадке в Европе, упадке либеральной модели и западного образа жизни в целом.

    Министр сказал, что ЕС ждет «политическая и культурная борьба за то, чтобы заново объяснить, что наш образ жизни – это возможность». Однако, по его словам, есть и «много других страхов»: миграционный кризис, страх перед иностранцами, инфляция. «Все наши усилия направлены на то, чтобы ответить на них точечно в Европе. Пакт об убежище и миграции и реформа энергетического рынка тому примеры», – сказал он.

    Напомним, евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС. СМИ указывают, что поддержка евроскептиков в Европейском союзе растет, и она повлияет на результаты парламентских выборов в ЕС.

    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (41)
    10 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»

    Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву

    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе незаконно заморозили российские активы, так называемые механизмы по их использованию – это мошеннические схемы, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».

    Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».

    Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.

    Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

    Коментарии (22)
    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    8 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона

    ТАСС: ЕС не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    В Европейском союзе в настоящее время не идет речи о введении санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.

    Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

    Об угрозе европейских санкций против Карлсона ранее сообщал журнал Newsweek.

    При этом предприниматель Илон Маск отмечал, что американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом санкций в отношении Карлсона.

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    9 февраля 2024, 09:26 • Новости дня
    В Европарламенте интервью Путина назвали «острым» на фоне инфоблокады Запада

    Депутат в Европарламенте Вилимски назвал интервью Путина журналисту Карлсону «острым» на фоне инфоблокады Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым», выразил мнение возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте евродепутат Гаральд Вилимски.

    По его словам, такое интервью интригует еще сильнее во время введенной Западом тотальной информационной блокады, передает ТАСС.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром была опубликована письменная расшифровка.

    В интервью президент России заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал политической ошибкой ЦРУ. Кроме того, Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    Примерно за пять часов интервью Путина Карлсону посмотрели 50 млн человек.

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    8 февраля 2024, 08:08 • Новости дня
    Украинское посольство стало открыто набирать наемников в Париже

    Дипломат Мешков: Париж игнорирует запросы по набору наемников дипмиссией Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол России в Париже Алексей Мешков рассказал, что дважды задавал французской стороне вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников в их стране, который осуществляет украинское диппредставительство, однако в Париже ответов так и не дали.

    Мешков сказал РИА «Новости», что соответствующая публикация посольства Украины в Париже остается на официальном сайте дипломатического представительства, а также на его страницах в социальных сетях. В сообщении описаны навыки кандидата, приложена длинная анкета, уточнил он, добавив, что французская сторона в последнее время мало думает о дипломатии и ответов не дает.

    Баннер со словами «Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас» размещен на главной странице посольства Украины во Франции. Иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет призывают «присоединиться к международному легиону обороны Украины». В анкете спрашивается об опыте участия в боевых действиях и про уровень владения оружием.

    Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

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    8 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Супруга выселенного из Латвии пенсионера приехала в Калининград

    Tекст: Вера Басилая

    Жена выдворенного из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова Мария прибыла в Калининград, где она с супругом поселится в выделенной властями области служебной квартире.

    Катков рассказал, что жена останется жить с ним в Калининграде, они осмотрели служебную квартиру, готовятся подписать договор и вселиться уже на следующей неделе, передает ТАСС.

    По его словам, он прожил с супругой в браке 57 лет. У Катковых двое детей, трое внуков и две правнучки, которые остались в Латвии. Пока супруги временно живут в квартире, которую им сняли дети.

    Напомним, российского военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии власти страны, встретили в Калининграде 13 января.

    Власти выделили пенсионеру двухкомнатную служебную квартиру. Пенсионер продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта, ранее он возглавлял представительство вуза в Риге с 2008 года.

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    9 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Экс-глава военной разведки ЕС получил условный срок

    Экс-глава военной разведки ЕС и Финляндии Алафузофф получил условный срок

    Экс-глава военной разведки ЕС получил условный срок
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель военной разведки Евросоюза и армии Финляндии контр-адмирал в запасе Георгий Алафузофф был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно за хранение дома секретных служебных документов, сообщило агентство STT.

    Алафузофф был обвинен в совершении служебных преступлений при отягчающих обстоятельствах. Документы в бумажном и электронном виде были найдены по месту его проживания, передает ТАСС.

    Прокуратура просила для него лишения воинского звания и реальный срок заключения – 1 год и 8 месяцев. В свою очередь защита утверждала, что хранение документов было связано с исполнением служебных обязанностей контр-адмиралом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как потомок русских эмигрантов Алафузофф стал фигурантом уголовного дела.

    Алафузофф родился в Хельсинки в семье потомка русских эмигрантов. С 1973 года проходил воинскую службу в рядах армии Финляндии. Окончил академию Генштаба ВС России. С 2007 по 2013 год возглавлял финскую военную разведку, с 2013 по 2016 год контр-адмирал руководил военной разведкой ЕС.

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    10 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Советник Орбана обвинил ЕС в «политическом изнасиловании» Венгрии

    Советник Орбана назвал угрозы ЕС в адрес Венгрии «политическим изнасилованием»

    Советник Орбана обвинил ЕС в «политическом изнасиловании» Венгрии
    @ Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС угрожали Венгрии подрывом экономики из-за нежелания Будапешта поддерживать финансирование Украины, сообщил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

    В январе Financial Times рассказала о плане Брюсселя подорвать экономику Венгрии, если та будет срывать финансирование Украины. ЕС угрожал заблокировать предназначенные для Венгрии средства, а также обрушить курс форинта.

    Балаж Орбан подтвердил, что лидеры ЕС в телефонных разговорах с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном «открыто озвучили именно эту угрозу». Подобный подход Балаж Орбан назвал «де-факто политическим изнасилованием». При этом он заявил, что экономика Венгрии сильна, Будапешт дал понять, что не боится угроз, передает ТАСС со ссылкой на Exxpress.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    10 февраля 2024, 05:54 • Новости дня
    Еврокомиссия собралась начать расследование против TikTok

    Еврокомиссия решила начать расследование против TikTok из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие недели Еврокомиссия приступит к расследованию в отношении TikTok, в ЕС опасаются, что соцсеть не обеспечивает достаточную защиту несовершеннолетних, сообщили источники.

    Расследование начнется «в соответствии с новым законом о цифровых услугах». В ЕС подозревают, что изменения, на которые пошла компания, «недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Евросоюз усилил контроль за ИТ-компаниями, среди которых TikTok, YouTube, Google.

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    10 февраля 2024, 17:31 • Новости дня
    На АЭС во Франции произошел пожар

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пожар в ночь на субботу произошел на атомной электростанции «Шинон» в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений, радиостанция France Bleu.

    Из-за пожара пришлось остановить работу двух блоков, передает ТАСС.

    Пожар начался в энергоблоке №3, где по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор, сработала система пожаротушения. Сообщается, что сейчас пожар потушен и опасности для населения или окружающей среды нет.

    Полиция ведет расследование.

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    9 февраля 2024, 14:19 • Новости дня
    Во Франции признали прорыв информационной блокады Запада из-за интервью Путина

    Филиппо: Интервью Путина прорвало западную информационную блокаду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону позволило прорвать западную информационную блокаду, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По мнению политика, международной аудитории необходимо получать информацию об украинском конфликте из разных источников, поскольку «если слушать только НАТО, то это приведет к третьей мировой войне», передает ТАСС. Он подчеркнул, что на Западе только и делают, что призывают к безудержной помощи Украине любой ценой.

    «Очевидно, что Киев не может победить. Поэтому это интервью так важно», – отметил Филиппо.

    Продолжительность интервью – более двух часов – позволила глубоко раскрыть затронутые проблемы, добавил он. Филиппо отметил, что Путин конкретно и ясно отвечал за все вопросы, его было интересно слушать.

    Политик также осудил кампанию, развернувшуюся против Карлсона в западной прессе из-за интервью с Путиным, напомнив, что журналист обращался с аналогичной просьбой и к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

    «На Западе мы наблюдаем агрессивный подход к информации, допускающий лишь свои собственные тезисы – нарратив НАТО и войны. Западные СМИ претендуют на монополию в освещении этого конфликта и политики России в целом. Но они не могут не знать, что проиграют, поскольку у Карлсона огромная аудитория», – подчеркнул он.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что интервью Путина Карлсону перестроит картину мира западных обывателей.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    8 февраля 2024, 09:32 • Новости дня
    Володин: США при помощи НАТО разрушают ЕС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон при помощи Североатлантического альянса разрушает Евросоюз, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он написал в своем Telegram-канале, что США наказали Европу, «отключив» ее от «Северных потоков» и навязав свой дорогой газ. «В результате теракта эти страны Евросоюза лишились источника дешевых энергоресурсов, их экономики стагнируют, социальные программы секвестрируются, граждане столкнулись с большим количеством проблем», – объяснил Володин.

    Кроме того, именно Вашингтон втянул Европу в вооруженный конфликт на Украине, а также заставил принять миллионы беженцев.

    Швеция, которая проходит процедуру вступления в НАТО – структуру американского гегемонизма, как отметил Володин, закрыла расследование о диверсии на «Северных потоках», чтобы не рассказывать правду о произошедшем.

    «Ведь главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, – это Соединенные Штаты. А исполнитель – Украина. Скажешь правду – обретешь проблемы. Вашингтон такого не простит», – пояснил спикер нижней палаты российского парламента.

    Европейские государства, по его словам, утратили суверенитет и столкнулись с проблемами, которые решить непросто.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение властей Швеции прекратить расследование случившегося с «Северными потоками» обосновывается боязнью раскрыть правду.

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    8 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Оппозиция в Молдавии призвала выступить против референдума о вхождении в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная в Молдавии «Партия социалистов» призвала политические силы страны, общественников и население выступить против проведения референдума по вопросу интеграции страны в Евросоюз.

    В заявлении, с которым выступил в четверг Республиканский совет «Партии социалистов», говорится, что партия выступает с инициативой широкого сотрудничества со всеми политическими силами с целью согласования единой стратегии действий в отношении так называемого «референдума имени Майи Санду» и выборов молдавского президента, передает «Интерфакс».

    Социалисты сочли «конституционный референдум за евроинтеграцию» попранием демократии и плюрализма мнений. Оппозиционеры заявили, что таким образом власти хотят навязать обществу обязательную идеологию (что запрещено Конституцией страны) и заставить замолчать всех несогласных.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой к парламенту организовать референдум о вступлении Молдавии в ЕС. После этого парламент принял поправки в Кодекс о выборах, разрешив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.

    Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что рад проведению властями страны референдума о возможном вступлении страны в ЕС. Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

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    Задержан находившийся в международном розыске главврач клиники «Медицина 24/7»

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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