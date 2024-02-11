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    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    28 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    30 комментариев
    11 февраля 2024, 00:24 • Новости дня

    Завершен этап регистрации кандидатов на выборах президента России

    Центризбирком завершил этап регистрации кандидатов на выборах президента России

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента, зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

    Даванкову, Слуцкому и Харитонову не требовалось собирать подписи в свою поддержку, так как они являются представителями парламентских партий. Штаб Путина собрал более 3,5 млн подписей, 60 тыс. подписей отобрали для проверки, из них недействительными были признаны 0,15%, передает ТАСС.

    Напомним, результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что принять участие в выборах готовы 76% обладающих правом избирательного голоса россиян. 75% из них поддерживают Путина, 5% – Даванкова, по 4% – Слуцкого и Харитонова.


    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
    @ Zuma/ТАСC

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени Восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск принимает активное участие в обсуждении интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, в частности, он прокомментировал экскурс в историю от российского лидера.

    «Олег Вещий, наверное, был неплохим парнем», – написал Маск в комментариях под интервью в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    В интервью Путин, рассказывая о формировании Российского государства, упомянул князя Олега: «В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер к этому времени, пришел в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика, и, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде».

    Ранее Маск согласился с Путиным по поводу превращения доллара в оружие.

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    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

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    9 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена

    Американцы после интервью Путина пожалели о плохих отношениях России и США

    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские зрители прокомментировали интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и выразили сожаления относительно того, что отношения России и США пришли в беспорядок.

    Так, многие пользователи, посмотревшие интервью на странице Карлсона в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), стали сравнивать Путина и президента США Джо Байдена.

    «Этот человек (Путин – прим. ВЗГЛЯД) преподает нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент (Байден – прим. ВЗГЛЯД) тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей ... и не знает, где он», – написал пользователь с ником Nathan Johnson.

    «Владимир Путин, президент России, прочитал двухчасовую диссертацию об истории России и ее месте на мировой арене. Тем временем Джо Байден, глава западной гегемонии, не смог закончить связное предложение в пятиминутном тщательно поставленном выступлении», – отметила Lauren Chen.

    «Я завидую России за то, что у нее есть лидер, который знает, в каком измерении находится», – посетовал Slygarr.

    «Я, вероятно, буду отмечен и включен в какой-нибудь список за то, что говорю это, но Путин говорит с большим смыслом всякий раз, когда я слышу его речь. И я думаю, что у русских есть лидер, которым они могут гордиться, чего нам (американцам – прим. ВЗГЛЯД), к сожалению, не хватает. Мне бы хотелось, чтобы у нас была настоящая группа настоящих лидеров правого крыла в нашей стране. Самое близкое, что мы получили – это [республиканец Дональд] Трамп, а он, по сути, тот же демократ, только 15 лет назад, и это печально», – считает пользователь KingDoms-Kingdom.

    «Странно ли, что я доверяю Путину больше, чем своему президенту Байдену? – задался FoshiRho после просмотра интервью российского лидера. – Мне кажется, Путин никогда не хотел, чтобы отношения России с Америкой оставались такими, какими они были на протяжении всего его президентства. Но десятилетия хитрости Америки создали Путина, которого мы видим сегодня. Кто еще со мной согласен?»

    Пользователь Lorigarza прокомментировал слова Путина о том, что Россия выражала готовность вступить в НАТО. Комментатор считает, что если бы это все-таки произошло, то США и Россия были бы союзниками, однако всему помешали «эти гнилые, жаждущие власти люди». Он отметил, что событий последних лет не должно было произойти, в мире установился беспорядок из-за «поджигателей войны на той стороне, которая должна быть за мир, – США».

    «Карлсон был подготовлен и искренен, Путин – блистателен и умело уклончив, особенно в вопросах, обсуждаемых спецслужбами», – заключил James Woods.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    9 февраля 2024, 00:37 • Новости дня
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Род

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
    @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным также встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила американского президента в домогательствах.

    О встречах Карлсона в Москве сообщил в четверг американский портал Semafor, передает ТАСС.

    Отмечается, что по сведениям портала, разговор со Сноуденом длился несколько часов, но не была предназначена для публикации. А вот с Тарой Рид Карлсон записал интервью.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этих встречах ничего не известно и назвал их «личным делом» журналиста.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), посмотрели уже свыше 100 млн раз за 13 часов с момента его публикации.

    Более 705 тыс. пользователей поставили под публикацией отметку «мне нравится», 225 тыс. сделали репост, передает ТАСС.

    Интервью Путина, опубликованное на YouTube-канале Карлсона, посмотрели более 5 млн раз.

    Ранее политолог Петр Колчин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал интервью Путина Карлсону событием всемирного масштаба. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

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    9 февраля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сценарий, при котором российские войска будут направлены в Польшу, возможен только в одном случае – если Польша осуществит нападение на Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин отметил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – приводятся слова Путина в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Карлсон поинтересовался у российского лидера, может ли он представить сценарий, когда ему приходится направить российские войска в Польшу. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», – подчеркнул глава государства.

    Журналист отметил, что на Западе в таком случае противопоставляют аргумент о том, что Россия якобы вторглась на Украину, а значит, у нее будто бы есть территориальные притязания на всем континенте. «Вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет?» – спросил Карлсон.

    Путин ответил, что это абсолютно исключено. «Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», – сказал глава государства.

    Вместе с тем он напомнил о средствах сдерживания. «Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует – нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию», – сказал Путин.

    В Кремле заявляли ранее, что Польша является агрессивной страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств, Россия и Белоруссия учитывают исходящие от нее угрозы.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (8)
    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    37 комментариев

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Коментарии (16)
    9 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин: Маска остановить невозможно

    Президент Путин заявил, что американского миллиардера Маска нужно призывать договариваться в вопросе его экспериментов

    Путин: Маска остановить невозможно
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что американского миллиардера Илона Маска невозможно остановить в его необычных опытах, однако можно пытаться договариваться.

    На сайте Кремля опубликован фрагмент беседы, где президент отмечает, что у человечества есть множество угроз, например, исследования в области генетики, которые могут «создать сверхчеловека», чем уже, возможно, занимается Маск.

    «Говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека», – заметил Путин.

    При этом глава государства отметил, что остановить его в своих экспериментах невозможно, так как «он все равно будет делать то, что считает нужным». Тем не менее с ним надо договариваться и искать способы убедить его, считает Путин.

    «Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», – подчеркнул президент.

    По его словам, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению.

    В этой связи он добавил, что и в случае беспредельного и бесконтрольного развития искусственного интеллекта или генетики, либо других современных направлений, остановить которые невозможно, «наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать».

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (5)
    10 февраля 2024, 15:24 • Новости дня
    Электоральные показатели за кандидата Путина составляют 75%
    Электоральные показатели за кандидата Путина составляют 75%

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно данным ВЦИОМ, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили бы 75% электорально активных россиян.

    Показатели других кандидатов на пост президента России выглядят следующим образом: Владислав Даванков (партия «Новые люди») – 5%, Николай Харитонов (КПРФ) – 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4%.

    Также сообщается, что уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%. Декларируемая явка составляет 76%.

    В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, уточняет ВЦИОМ. Он проводился 8 февраля. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Коментарии (29)
    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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