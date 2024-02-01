ХАМАС не дало окончательного одобрения сделки с Израилем

Al Arabiya сообщил о продолжающемся обсуждении движением ХАМАС возможной сделки с Израилем

Tекст: Антон Антонов

В ХАМАС заявили, что со стороны палестинского движения пока «нет окончательного одобрения предложений по обмену пленными и установлению перемирия». Руководство ХАМАС рассматривает условия сделки, обсуждая их со странами-посредниками, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Как сообщил Reuters неназванный катарский чиновник, «пока нет никакой сделки». При этом, по его словам, «ХАМАС положительно воспринял предложение», Катар ждет ответа со стороны палестинского движения.

Напомним, МИД Катара сообщил, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.