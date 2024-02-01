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    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    72 комментария
    1 февраля 2024, 23:24 • Новости дня

    ХАМАС не дало окончательного одобрения сделки с Израилем

    Al Arabiya сообщил о продолжающемся обсуждении движением ХАМАС возможной сделки с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Радикальное палестинское движение ХАМАС пока не согласилось на сделку с Израилем по освобождению заложников, сообщил представитель ХАМАС.

    В ХАМАС заявили, что со стороны палестинского движения пока «нет окончательного одобрения предложений по обмену пленными и установлению перемирия». Руководство ХАМАС рассматривает условия сделки, обсуждая их со странами-посредниками, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Как сообщил Reuters неназванный катарский чиновник, «пока нет никакой сделки». При этом, по его словам, «ХАМАС положительно воспринял предложение», Катар ждет ответа со стороны палестинского движения.

    Напомним, МИД Катара сообщил, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

    31 января 2024, 12:09 • Новости дня
    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

    Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве

    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве
    @ Холод/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

    Богданова в ходе интернет-дебатов даже выразила готовность спонсировать это военное преступление, пишет «Московский комсомолец».

    Сопутствующие жертвы правнучку летчика не испугали, на своих мать и бабушку, как призналась женщина, ей плевать.

    Москвичам, по ее мнению, «не мешает услышать воздушную тревогу». Эмигрантка рассказала, что спонсирует вооруженные силы Украины на деньги, заработанные в России.

    Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты, историк Армен Гаспарян в своем Telegram-канале призвал Следственный комитет России «обратить внимание на эту тварь».

    Он напомнил, что еще в прошлом году призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Дарьи Богдановой в социальных сетях на предмет того, не нарушают ли они ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Также он призывал признать Богданову иностранным агентом.

    Гаспарян подчеркивал, что правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова, командира экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку, «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

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    30 января 2024, 07:15 • Новости дня
    Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2»

    Ynet: Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2» из-за опасений, что их отправят в Россию

    Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2»
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нескольких участников группы «Би-2», которых планируется экстрадировать из Таиланда, отправят в Израиль после подключения израильского МИД, пишут СМИ.

    Всего в Израиль планируется экстрадировать четверых участников группы «Би-2», это делается «из опасений», что их могут экстрадировать в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ynet.

    Отмечается, что израильские МИД и посольство вмешались, музыканты с израильским гражданством уже купили билеты на самолет в эту страну.

    Указывается, что у одного из членов коллектива есть гражданство Австралии, у еще одного – гражданство США.

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».

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    31 января 2024, 11:02 • Новости дня
    ЦАХАЛ под видом палестинцев убил трех боевиков в больнице Дженина

    Tекст: Александра Юдина

    Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) переоделись в палестинцев, проникли в больницу Дженина на Западном берегу реки Иордан, после чего убили проходящих лечение троих боевиков «Хамаса» и «Исламского джихада», пишет Reuters.

    Известно, что около десяти израильских военных, переодетых в сотрудников больницы и ее посетителей, вооружились винтовками и проникли в медучреждение примерно в 5.30 утра по местному времени, передает «Коммерсант».

    По словам директора больницы доктора Наджи Наззала, израильские военные поднялись на третий этаж, вошли в палату, где лежали боевики, и «хладнокровно казнили их, выстрелив пулями прямо в головы».

    В заявлении ЦАХАЛа при этом указано, что три боевика прятались в больнице. По их словам, это «еще один пример циничного использования террористическими организациями гражданских территорий и больниц в качестве убежищ и живого щита».

    По данным издания, после убийства трех боевиков на улицы Дженина вышли «тысячи скорбящих».

    Ранее сообщалось, что израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа.

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    1 февраля 2024, 00:45 • Новости дня
    Хуситы обстреляли ракетами американское торговое судно

    Хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну Koi, двигавшемуся в израильский порт

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» обстреляли ракетами американское торговое судно, следовавшее в Израиль, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, судно Koi направлялось в один из портов «оккупированной Палестины» и было атаковано несколькими противокорабельными ракетами, передает ТАСС со ссылкой на телеканала Al Masirah.

    Отмечается, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно.

    Сариа подчеркнул, что удар был нанесен через несколько часов после того, как американский эсминец Gravely в Красном море атаковал позиции хуситов.

    Ранее сообщалось, что хуситы пообещали продолжить атаковать корабли США и Британии в Красном и Аравийском морях, участвующие в агрессии против Йемена.

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    30 января 2024, 15:36 • Новости дня
    СМИ спрогнозировали срок перемирия между ХАМАС и Израилем

    Sky News Arabia: Сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие на время Рамадана

    Tекст: Александра Юдина

    Сделка между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает телеканал Sky News Arabia.

    По информации источников, сделка «включает перемирие в секторе Газа в течение месяца Рамадан» – в этом году он выпадает на 11 марта – 9 апреля, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

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    1 февраля 2024, 13:10 • Новости дня
    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Депортированные из Таиланда участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, прилетели в Израиль.

    Кадры прибытия музыкантов в Израиль опубликовало видеоагентство Ruptly. Об этом также сообщает РБК.

    Ранее в таиландском МИД сообщили ТАСС, что все участники покинули страну в соответствии со своими пожеланиями и законом.


    Как сообщалось ранее, израильский консул договорился о депортации музыкантов группы «Би-2» в Израиль, а не в Россию.

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    31 января 2024, 13:14 • Новости дня
    Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа в ответ на обстрел Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, вечером во вторник был зафиксирован ряд запусков из Сирии в сторону южной части Голанских высот, в ответ авиация обороны Израиля ночью в среду нанесла удары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа, передает ТАСС.

    Ранее Израиль нанес ракетный удар по ряду военных объектов на территории Сирии со стороны оккупированных Голанских высот.

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    30 января 2024, 17:50 • Новости дня
    Нетаньяху отказался вывести войска из Газы и освободить палестинцев

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска из Газы до полной победы

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.

    Нетаньяху, комментируя сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС, подчеркнул, что Израиль не завершит войну до полного уничтожения всех «палестинских боевиков» и возвращения заложников, передает ТАСС.

    Премьер Израиля добавил, что ЦАХАЛ не будет выведен, а также тысячи террористов-заключенных не будут освобождены. «Всего этого не случится. А что случится? Полная победа», – заявил Нетаньяху.

    Ранее СМИ сообщили, что сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан.

    До этого стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

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    30 января 2024, 10:28 • Новости дня
    Al Arabiya: Израиль может договориться с ХАМАС о выводе войск из сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль может договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС и вывести войска из основных городов сектора Газа, заявили на канале Al Arabiya.

    По словам палестинского источника, есть предварительное согласие по поводу деталей первой фазы новой сделки по обмену заложниками и заключенными между ХАМАС и Израилем, передает ТАСС.

    Более того, согласно условиям сделки, Израиль должен вывести военных из городов сектора Газа для их размещения на пограничных пунктах.

    Информатор Al Arabiya добавил, что при достижении договоренностей ХАМАС будет ежедневно освобождать одного израильского заложника в обмен на 30 палестинцев, содержащихся в тюрьмах еврейской страны.

    Уточняется, что третья фаза сделки будет включать освобождение захваченных радикалами израильских офицеров.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС.

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    30 января 2024, 23:24 • Новости дня
    При обстреле жилого дома в секторе Газы погибли 11 человек

    При обстреле жилого дома в центральной части сектора Газы погибли 11 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Жилой дом попал под обстрел израильских войск в одном из районов города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

    При ударе погибли по меньшей мере 11 человек, еще несколько пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы».

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    31 января 2024, 11:31 • Новости дня
    Хуситы пообещали продолжить атаковать корабли США и Британии в Красном море

    Хуситы пообещали продолжить атаковать американские и британские корабли в Красном море

    Tекст: Александра Юдина

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что продолжат наносить удары по американским и британским военных кораблям в Красном и Аравийском морях.

    Согласно заявлению, все американские и британские военные корабли в Красном и Аравийском морях, участвующие в агрессии против Йемена, входят в список целей для поражения, передает ТАСС.

    Отмечается, что хуситы намерены атаковывать в рамках законного права и в подтверждение твердой позиции Йемена в поддержку Палестины.

    Ранее йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении в воскресенье ракетного удара по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.

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    31 января 2024, 05:02 • Новости дня
    При обстрелах города Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли 17 человек

    При обстрелах израильскими войсками города Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли не менее 17 челове

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских обстрелов города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа, погибли как минимум 17 человек, сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

    Отмечается, что израильские военные осадили здание организации и больницу «Аль-Амаль», расположенные в центре Хан-Юниса, и вынуждают находящихся внутри «эвакуироваться под угрозой применения оружия и артобстрела», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Отмечается, что в ходе обстрелов города ВВС Израиля применили осветительные бомбы.

    Ранее сообщалось, что при обстреле жилого дома в секторе Газы погибли по меньшей мере 11 человек, еще несколько пострадали.

    При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы».

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    1 февраля 2024, 04:00 • Новости дня
    Движение ХАМАС согласилось на новую схему освобождения заключенных

    Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение о поэтапном обмене заключенных на заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение ХАМАС дало согласие на поэтапное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках новой сделки по обмену заложников, выработанной на недавней встрече в Париже.

    ХАМАС на первом этапе договоренностей не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. 

    При этом отмечается, что полностью предложений, которые были выработаны в Париже, палестинское движение пока не одобрило.

    Руководство ХАМАС заявляло, что пойдет на диалог по освобождению удерживаемых в Газе заложников только при выполнении ряда условий, одним из которых было одномоментное освобождение всех палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

    По данным France-Presse, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара, где договорился об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем – поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, установление пауз в боевых действиях и организацию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

    30 января движение ХАМАС сообщило, что получило предложение по сделке с Израилем, выработанное на встрече в Париже.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отказался вывести войска из Газы и освободить палестинцев, заявив, что военная операция в анклаве будет идти «до полной победы».

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    1 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    США нанесли авиаудары по беспилотникам хуситов в Йемене

    США нанесли авиаудары по десяти готовящимся к запуску беспилотникам хуситов в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты в среду нанесли авиаудары по беспилотникам хуситов в Йемене, которые готовились к запуску, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

    «Высокопоставленный представитель министерства обороны в Бахрейне только что сообщил нам, что... истребители F-18 Super Hornets разбомбили 10 беспилотных летательных аппаратов в западном Йемене, которые готовились к запуску», – передает «Интерфакс» сообщение главреда CBS Evening News Норы О'Доннелл в ее микроблоге.

    Отмечается, что удары являются последними в серии атак на оружие хуситов.

    Ранее сообщалось, что хуситы обстреляли ракетами американское торговое судно Koi, двигавшееся в израильский порт. Удар был нанесен через несколько часов после того, как американский эсминец Gravely в Красном море атаковал позиции хуситов.

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    30 января 2024, 14:08 • Новости дня
    В ХАМАС подтвердили получение согласованного предложения по заложникам

    В ХАМАС подтвердили получение согласованного в Париже предложения по заложникам

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже, сообщил глава политбюро движения Исмаил Хания.

    Уточняется, что в данный момент ХАМАС изучает полученное предложение, передает ТАСС.

    Также Хания отметил, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа на парижское соглашение остается «немедленное прекращение агрессии». А также то, что «вывод оккупационных войск» за пределы сектора Газа и что движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение данных условий.

    По его словам, руководство движения обсудит достигнутое в Париже предварительное соглашение в Каире.

    Ранее на канале Al Arabiya заявили, что Израиль может договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС и вывести войска из основных городов сектора Газа.

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