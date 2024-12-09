ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, складу горючего, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты десять американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37504 беспилотника, 586 ЗРК, 19713 танков и других бронемашин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 19274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29109 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне также сообщалось, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.

Всего за прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.