Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.0 комментариев
ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, складу горючего, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты десять американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37504 беспилотника, 586 ЗРК, 19713 танков и других бронемашин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 19274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29109 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне также сообщалось, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.
Всего за прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.