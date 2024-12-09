Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия «проводили и будут проводить» учения

Шойгу заявил о намерении России и Белоруссии продолжить проведение совместных учений

Tекст: Антон Антонов

«Мы проводили учения, проводим и будем дальше проводить», – заявил Шойгу, комментируя предстоящие союзные учения.

По его словам, масштаб учений определяется «ситуацией на границах» и вопросами безопасности, поэтому в ходе учений задействованы «разные компоненты», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Министерства обороны двух стран в октябре одобрили планы проведения стратегических учений «Запад-2025». Это решение было принято на совместной коллегии, которая прошла в Минске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Белоруссия провели учения нестратегических ядерных сил. В сентябре сообщалось о сосредоточении сил и средств ракетных войск России и Белоруссии. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов посетил Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.