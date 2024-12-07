Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Пентагон расширил доступ Украины к Starshield от SpaceX
Пентагон заключил контракт с SpaceX для расширения доступа Украины к системе Starshield
Пентагон расширил использование украинскими военными системы Starshield от SpaceX, которая обеспечивает более защищенное спутниковое соединение по сравнению с Starlink, часто используемым на передовой, пишет Bloomberg.
По данным агентства, Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX, который предусматривает расширение доступа Украины к более защищенной системе Starshield, сообщает РИА Новости.
Контракт позволит 2,5 тыс. терминалов Starlink, уже находящихся на Украине, подключиться к зашифрованной системе Starshield, дополнив 500 терминалов, которые перевели ранее.
Система Starshield, созданная SpaceX для правительства США, отличается от Starlink повышенной защищенностью и предназначена для ограниченного числа пользователей.
Как указывает Bloomberg, контракт заключили в августе, до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Командование космических систем отказалось раскрыть стоимость нового договора, хотя предыдущее соглашение стоило около 40 млн долларов.
Таким образом, в общей сложности на Украине теперь работают 3 тыс. терминалов, обслуживаемых по системе Starshield. Это решение усиливает участие SpaceX в украинском конфликте, предоставляя ВСУ более надежные средства связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее SpaceX заключила секретный контракт с Пентагоном на 1,8 млрд долларов, став подрядчиком американских разведывательных и военных структур. SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках этого засекреченного контракта с американской разведкой.