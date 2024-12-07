Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Президент Южной Кореи публично извинился за военное положение
Юн Сок Ель извинился и пообещал не вводить военное положение повторно в Южной Корее
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принес извинения за введение военного положения, заявив о готовности нести ответственность за свои действия в прямом телевизионном обращении.
Южнокорейский президент Юн Сок Ель публично извинился перед народом страны за свое решение о введении военного положения, сообщает ТАСС. Во время телевизионного обращения он выразил глубочайшие сожаления за свои действия и заверил, что готов нести ответственность.
Юн Сок Ель заявил: «Я приношу глубочайшие извинения за свои действия», после чего низко поклонился. Президент подчеркнул свою готовность принять наказание, если оно последует, и заверил граждан, что не будет вновь объявлять военное положение.
Напомним, голосование по импичменту президенту Южной кореи ожидается 7 декабря в 11:00 мск. Правящая партия «Гражданская сила» контролирует 108 из 300 мест в парламенте Южной Кореи. Чтобы отстранить президента от власти, нужно 200 голосов депутатов. С предложением объявить импичмент выступил 191 депутат парламента.
До этого сообщалось, что южнокорейская полиция начала расследование против Юн Сок Еля на фоне глубокого политического кризиса, а лидер правящей партии Хан Дон Хун потребовал отставки президента.