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Сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию
Военные Сирии сорвали атаку террористов «Исламской партии Туркестана*» и связных с ней группировок на провинцию Латакия, предотвратив нападение на стратегически важную область страны.
Военнослужащие ВС Сирии предотвратили попытку нападения боевиков на сирийскую провинцию Латакия, передает газета Al Watan. Согласно данным издания, атаку планировали террористы из группировки «Исламская партия Туркестана*» (запрещена в РФ) и связные с ней вооруженные формирования.
«Исламская партия Туркестана» – это организация, признанная террористической решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 года. Ранее она была известна как «Исламское движение Узбекистана». Ее деятельность в Российской Федерации запрещена.
Латакия остается одной из ключевых провинций в противостоянии, успешные действия ВС Сирии играют важную роль в поддержании безопасности в регионе.
Ранее сирийское оборонное ведомство заявило, что информация о захвате кварталов города Хама террористами не соответствует действительности.
Между тем продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, и, по мнению военного эксперта Юрия Лямина, потеря Хамы ставит под угрозу Хомс, что может привести к распаду страны.
Российские самолеты ВКС и сирийские ВВС накануне нанесли удары по объектам боевиков, уничтожив не менее 300 террористов и важные военные объекты в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ