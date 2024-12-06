Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.31 комментарий
Лавров отказался раскрыть число погибших россиян с начала СВО
Лавров: У меня нет полномочий разглашать информацию о числе погибших россиян с февраля 2022 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался назвать число погибших российских граждан с февраля 2022 года, подчеркнув, что это ответственность министерства обороны.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью с журналистом Такером Карлсоном заявил, что не обладает полномочиями для разглашения информации о числе погибших российских граждан с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что подобная информация подпадает под особые правила военного времени и является ведением министерства обороны России.
«Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует», – заявил Лавров. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о числе погибших российских граждан.
Министр подчеркнул, что министерство обороны следует установленным правилам и имеет все полномочия для управления этой информацией.
До этого Лавров назвал сигналом для США испытание баллистической ракеты «Орешник».