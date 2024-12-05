В Москве наградили победителей премии «Мы вместе» за добровольческие инициативы

В Москве отметили социальные инициативы и волонтеров на форуме «Мы вместе»

Tекст: Евгения Караваева

Лауреатами стали проекты и люди, оказавшие значительное влияние на общество через социальные и гражданские инициативы, сообщает ТАСС.

Награды вручили в различных номинациях, включая «Поступок года», «Наставник года» и «Мы вместе – Россия». «Поступок года» – Александра Еремина из Кировской области, которая спасла девушку от нападения. Ее приветствовала вице-премьер Татьяна Голикова, отметив рост числа волонтеров до 21 млн человек за десять лет.

Любовь Прошкина из Новосибирской области стала «Наставником года» за работу с подростками, ищущими приемные семьи. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул ее вклад, назвав Прошкину матерью 20 детей.

В номинации «Мы вместе – Россия» победила больница Святителя Алексия, оказывающая помощь пострадавшим в зоне специальной военной операции с 2022 года. Представитель президента в УрФО Артем Жога выразил благодарность волонтерам за их самоотверженный труд.

На форуме также отметили другие достижения. Компания «Мегафон» выиграла в номинации «Ответственный бизнес» за проект «Будущее зависит от тебя». Семья Глебец-Макаровых из Екатеринбурга удостоена приза в спецноминации «Добрая семья» за активное участие в благотворительности. Также выделена работа Виктории Громовой из Ставропольского края с проектом «Хочу признаться», поддерживающим подростков в кризисных ситуациях.

Международный форум «Мы вместе» собрал свыше 20 тыс. участников из более чем 40 стран. Участники обсуждают актуальные вопросы добровольчества, а также участие в специальных номинациях, таких как «Добрая семья» и «Волонтер СНГ». Организаторы форума «Росмолодежь. Добро» и платформа Добро.РФ подчеркивают значимость премии, которую несколько лет вручает президент России Владимир Путин.

Напомним, глава государства наградил волонтера года – 2024. Им стала Мария Карпенко из Курчатова Курской области – создатель проекта «Вторая жиZнь».

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, финалистами конкурса «Мы вместе» в 2024 году стали 126 проектов. Всего было подано почти 50 тыс. заявок, а в народном голосовании приняли участие более 800 тыс. россиян.