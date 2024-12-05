Калининградца осудили за убийство и сожжение таксиста

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», суд в Калининграде приговорил 54-летнего мужчину к 20 годам колонии строгого режима за убийство и сожжение таксиста. Преступление было совершено в ночь на 21 сентября 2017 года. Мужчина, ранее уже судимый, задушил водителя такси, чтобы не платить за проезд. Затем он сжег автомобиль с телом внутри для сокрытия следов содеянного.

На основании вердикта коллегии присяжных суд признал его виновным в убийстве. Суд также постановил о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей в пользу вдовы убитого.

В зале суда подсудимый полностью признал свою вину за совершенные преступления, что послужило основанием для назначения наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.