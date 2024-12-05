Президент Молдавии отправила в отставку министра энергетики Парликова

Премьер Молдавии Дорин Речан взял на себя полномочия министра энергетики после отставки Парликова

Tекст: Евгения Караваева

Указ был подписан после требования премьер-министра Молдавии. Дорин Речан также потребовал отставки руководителя госкомпании «Энергоком» Виктора Бынзаря и представителя в наблюдательном совете «Молдовагаза» Сергея Тофилата, передает ТАСС.

Речан заявил, что эти должностные лица несут ответственность за увеличение тарифов на газ и кризис в энергетике страны. «Я попросил отставки трех человек в связи с ситуацией в энергетическом секторе Республики Молдова», – сказал премьер на брифинге.

После отставки Виктора Парликова Дорин Речан намерен временно занять пост министра энергетики и координировать работу этого сектора. «До утверждения новой кандидатуры я буду руководить этим портфелем», – отметил он.

В то же время глава «Молдовагаза» Вадим Чебан не поддержал заявление Речана, исключившего новое повышение цен на газ в отопительном сезоне. «Я не могу дать никаких гарантий», – заявил Чебан в эфире телеканала Exclusiv TV, пояснив, что тарифы зависят от цен на бирже. Он также отметил, что Молдавии потребуется закупить около 150 млн кубометров газа для потребления в феврале и марте.

Рост тарифов на газ до 16,7 тыс. леев (914 долларов) за тысячу кубометров вызвал недовольство в Молдавии. В сентябре премьер Речан заверял, что подорожаний не будет, а 4 декабря категорически отверг возможность дальнейшего роста тарифов. Энергетический кризис в республике сопровождается акциями протеста. Оппозиция требует обсудить ситуацию с Россией и Газпромом, а также отставки правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что республика не намерена оплачивать долг Газпрому в размере 709 млн долларов, считая его несуществующим, и планирует выплатить лишь 8,6 млн долларов. Оппозиция в Молдавии инициировала вотум недоверия кабинету Дорина Речана на фоне энергетического кризиса и обвинений в утрате поддержки граждан.