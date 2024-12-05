Путин заявил о приведении в порядок дорог в России

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе», – отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

«Как и договаривались, по итогам текущего года 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям. А если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%. По факту эта планка будет выше 54%. Здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика», – уточнил Путин.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в области в 2024 году уже построили более 200 километров дорог, а также превысили плановые показатели сбора налогов.