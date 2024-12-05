Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.2 комментария
Слуцкий опроверг выдвижение дочери Жириновского в Госдуму
Леонид Слуцкий назвал слухи о выдвижении Анастасии Боцан-Харченко в Госдуму вбросом
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что информация о возможном выдвижении Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Госдуму в 2026 году является дезинформацией и не обсуждается внутри партии.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг информацию о возможном выдвижении дочери основателя партии Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Государственную думу в 2026 году, сообщает ТАСС. Слуцкий подчеркнул, что подобные разговоры являются вбросами и не обсуждаются внутри партии.
Слуцкий также отметил, что ни вопрос о выборах, ни о вхождении Боцан-Харченко в какие-либо руководящие органы не является актуальным для партии. Он добавил, что она сама не претендует на участие в выборах или на получение руководящих должностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анастасия Боцан-Харченко, являющаяся дочерью Владимира Жириновского, будет баллотироваться кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году.