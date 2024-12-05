Украинский дрон атаковал место запуска ракеты «Орешник»

СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

Tекст: Александра Юдина

Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

Эксперты предполагают, что выбор цели был не случаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».