Суд оставил главаря РДК Капустина без наследства

Мать главаря РДК Капустина получила право на деньги умершего супруга

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что женщина обратилась в суд, чтобы получить доступ к средствам на счетах умершего супруга в порядке наследования. Сумма денежных средств, о которых идет речь, не разглашается, передает РИА «Новости»

В материалах дела указано, что мать Капустина ранее подавала заявление к нотариусу о принятии наследства. В то время как сам Денис Капустин не выражал намерения и не подавал документы для вступления в наследство, что, по всей видимости, способствовало положительному решению суда в отношении его матери.

Ранее суд также лишил Капустина прав на московскую квартиру, что подтверждает его незаинтересованность в наследуемом имуществе. Как сказано в судебных документах: «Исковые требования о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать право собственности в порядке наследования по закону после смерти супруга на денежные средства».

В ноябре участники РДК Денис Капустин и актер Кирилл Канахин (оба внесены в список экстремистов и террористов в РФ) заочно получили пожизненные сроки за вторжение в Брянскую область и штрафы в размере 2,5 млн и 2 млн рублей соответственно.

Напомним, гособвинение назвало участников признанного террористическим «Русского добровольческого корпуса» причастными к убийству двух мирных жителей в Брянской области.