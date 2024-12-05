Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.0 комментариев
Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает «единичным случаем» отставку главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии, но в то же время отмечает, что «следует в целом глубоко изучить причины происходящего на госслужбе страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В своем обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Просто атмосфера сейчас такая, что выдерживают не все. Да и «семейные обстоятельства» – это возможный намек на то, что в семьях налицо серьезные политические разногласия».
«Пока это все же единичный случай, поэтому я не склонен видеть раскол в правоохранительных структурах», – отметил он.
Петрэ Мамрадзе подчеркнул, что «в государственных органах по сей день остаются люди саакашвилевского режима, которых пока не расшифровали».
«Сейчас, как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, происходит процесс самоочищения, который, по идее, должен оздоровить систему государственной службы, выявить «мины замедленного действия», – считает Петрэ Мамрадзе.
Также аналитик отметил, что один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Георгий Гахария, занимал также пост главы МВД, и «было это совсем недавно».
«Люди Гахария тоже вполне могут до сегодняшнего дня оставаться в системе. Вроде бы лояльны, но в какой-то момент могут ударить в спину», – отметил Петрэ Мамрадзе.
Эксперт обратил внимание на уход нескольких послов Грузии.
«Это тоже показательно, так как МИД Грузии должен был пройти этот процесс очищения, – считает он. – К тому же настоящим дипломатам особенно больно, что Запад мерзко, лицемерно продолжает говорить о «мирных акциях протеста» в Грузии, закрывая глаза на погромщиков».
Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.
Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений.