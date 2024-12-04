Путин призвал инвестировать в науку и технологии вместо международных резервов

Tекст: Валерия Городецкая

На форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что международные резервы оказались ненадежными, передает ТАСС. По его словам, средства из международных резервов, как правило, вкладываются в иностранные активы, включая ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.

Вместо этого Путин предложил направить инвестиции в более стабильные и перспективные сферы, включая образование, науку и новейшие технологии. «Как правило, эти [международные] резервы вкладываются в иностранные активы, в том числе в иностранные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Выяснилось, что это ненадежный способ. Куда надо вкладывать? В образование, в науку, в новейшие технологии, в недвижимость», – сказал российский лидер.

Ранее Путин призвал иностранных инвесторов из дружественных стран вложиться в российский фондовый рынок, подчеркивая его интеграцию в глобальную экономику.