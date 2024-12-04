Путин: Теперь все, что с Востока, – лучше, чем с Запада

Путин: Условия для немецкой экономики в России лучше, чем в ФРГ

Tекст: Дарья Григоренко

Путин рассказал историю о своем приятеле, который в Берлине завел разговор с рыбаком у реки Шпре. Приятель спросил рыбака, удается ли ему поймать рыбу, на что получил отрицательный ответ. Тогда он решил уточнить, почему так происходит, рыбак ответил: «Ветер с востока». На это приятель президента решил подыграть ему, сказав, что «ну вот, все проблемы, вся грязь – с Востока», передает ТАСС.

«Я к чему это сейчас вспомнил: вот теперь все, что с Востока, – лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров – сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали», – добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели провал, подчеркнул российский лидер.