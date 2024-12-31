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Эксперты рассказали о сроках хранения новогодних блюд
Эксперты предупредили о риске длительного хранения новогодних салатов
Эксперты Андрей Зюзин и Сергей Косогор объяснили, как долго можно хранить новогодние блюда без потери качества и как заменить майонез в салатах для сохранения здоровья.
В преддверии новогодних праздников, эксперты поделились рекомендациями по хранению популярных блюд. Как сообщает РИА «Новости», руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания Андрей Зюзин отметил, что оливье и селедку под шубой не следует хранить более двух-трех дней. По его словам, по истечении этого срока салаты теряют свои вкусовые качества из-за отделения жидкости в ингредиентах и заправках.
Сергей Косогор, руководитель сегмента «Умные цепи поставок», рекомендовал заменять майонез в новогодних салатах на более полезные заправки, такие как греческий йогурт или оливковое масло. Он добавил, что салаты с майонезом в холодильнике можно хранить от полутора до трех суток при температуре от 2 до 6 градусов.
Косогор также рассказал о правилах хранения различных салатов. Например, салаты из сырых овощей или фруктов следует хранить около 18 часов, а после заправки – всего 12 часов.
Салаты и винегреты из вареных овощей, а также салаты с добавлением мяса, птицы или копченостей можно хранить до 18 часов. Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки должны быть использованы в течение шести часов. Морепродукты без заправки сохраняют свежесть до 12 часов.
Кроме того, эксперт указал на важность проверки консервов перед употреблением. Вздутые крышки, поврежденные банки или ржавчина на закаточном шве могут свидетельствовать о наличии опасных бактерий. Также стоит обратить внимание на наличие пены, мути, пузырьков, плесени или изменений цвета внутри консервов. Такие продукты следует немедленно выбросить.
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