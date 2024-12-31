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В зоне работы группировки «Центр» ВСУ за сутки потеряли более 500 человек
Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты и нацполиции Украины около Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Даченского и Песчаного в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подразделениями группировки «Центр» отражены 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 505 военнослужащих, немецкий танк Leopard, машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, пять бронемашин, в том числе три турецких Kirpi, британский Snatch и «Козак», 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны возле Волчанска и Липцов в Харьковской области. ВСУ при этом потеряли до 35 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой и механизированной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Двуречной, Западным, Ковшаровкой в Харьковской области, Ивановкой, Торским и Тернами в ДНР, отчитались в Минобороны.
Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ превысили 440 военнослужащих, уничтожены три американских бронетранспортера М113, шесть пикапов, 155-мм британская буксируемая гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», американское 105-мм орудие М119 и два склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах Часова Яра, Дальнего, Курахово и Янтарного в ДНР.
Потери ВСУ при этом составили свыше 290 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, британский бронетранспортер Saxon, боевая бронемашина «Козак», два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР. Были отражены две контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, танк, 155-мм САУ «Богдана», 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика». Уничтожена станция РЭБ.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Антоновки и Понятовки в Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и два полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве
Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию, а силы ЧФ за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров.