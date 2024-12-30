Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Стало известно о новом этапе строительства арт-кластера «Таврида» в Херсонской области
В рамках строительства филиала арт-кластера «Таврида» в селе Счастливцево Херсонской области уже построены домики для участников и техническая зона, сейчас ведется благоустройство территории и строительство мастерских. Ход работ оценил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко совместно с губернатором региона Владимиром Сальдо.
Строительство началось в феврале 2024 года, и в нем задействовано более 300 человек и 20 единиц техники. Первую образовательную смену планируют открыть во втором квартале 2025 года, написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кириенко и Сальдо лично осмотрели стройплощадку и дали поручение завершить работы в срок.
Помимо этого Кириенко и Сальдо приняли участие в акции «Елка желаний», вручив подарки детям из Херсонской области. Мечты детей из многодетных семей и семей, где детей воспитывает мать-одиночка, были исполнены благодаря этому проекту, сообщил телеканал «Таврия». Кириенко снял с елки шар с желанием ребенка из Геническа, который мечтает об электрогитаре. Сальдо в рамках акции подарит ребятам планшеты и наушники.
В ходе визита Кириенко также встретился с активистами «Движения Первых» Херсонской области и обсудил с ними возможности получения грантов и участие в проекте «Большая перемена».
Также Кириенко вручил замминистра культуры Херсонской области Ларисе Черевко государственную награду за вклад в развитие культуры региона. Она выразила благодарность за оцененный труд и отметила, что в Херсонской области работает 270 учреждений культуры, что в два раза больше, чем в апреле 2023 года.