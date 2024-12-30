Саакашвили посоветовали забыть об аквариуме Иванишвили

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Я бы призвал Саакашвили к большей осторожности. Все его заявления – это пустые слова без какой-либо цены. Он совершил множество преступлений перед грузинским государством и грузинским народом», – сказал глава правительства Грузии.

По его словам, «Михаил Саакашвили является лидером радикальной оппозиции».

«Радикальная оппозиция находится в режиме самоликвидации, и это хорошо для страны», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Отбывающий 6-летнее заключение за коррупцию и превышение служебными полномочиями Саакашвили в понедельник призвал сторонников ворваться в резиденцию Бидзины Иванишвили в Тбилиси и фотографироваться на фоне аквариума там.