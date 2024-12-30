Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.18 комментариев
Саакашвили посоветовали забыть об аквариуме Иванишвили
Призыв гражданина Украины, экс-президента Грузии, заключенного Михаила Саакашвили к нападению на резиденцию почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили является «пустыми словами», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я бы призвал Саакашвили к большей осторожности. Все его заявления – это пустые слова без какой-либо цены. Он совершил множество преступлений перед грузинским государством и грузинским народом», – сказал глава правительства Грузии.
По его словам, «Михаил Саакашвили является лидером радикальной оппозиции».
«Радикальная оппозиция находится в режиме самоликвидации, и это хорошо для страны», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Отбывающий 6-летнее заключение за коррупцию и превышение служебными полномочиями Саакашвили в понедельник призвал сторонников ворваться в резиденцию Бидзины Иванишвили в Тбилиси и фотографироваться на фоне аквариума там.