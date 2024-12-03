В Антарктиде ввели в эксплуатацию новый зимовочный комплекс российской станции «Восток»

Построенный в рекордные сроки – менее чем за пять лет – новый зимовочный комплекс станции «Восток» был запущен в опытную эксплуатацию в январе 2024 года, говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). В период полярной зимы на протяжении девяти месяцев комплекс работал автономно, там тестировались системы жизнеобеспечения. Новый объект успешно прошел испытания: при температуре ниже -80°С на улице в помещениях поддерживалось до +25°С. При этом комфортный режим температур был не только в жилых комнатах, но и в лабораториях, рабочих зонах и технических отсеках.

Теперь станция из опытной эксплуатации переходит в промышленную. На ней могут комфортно разместиться до 35 ученых в период летних сезонных работы и до 15 человек на зимовке. В пяти модулях станции обустроены комнаты для проживания, лаборатории, медблок, кают-компания с бильярдом, кинозал, спортзал и сауна. Станция также обеспечена интернет-связью, что дает возможность пользоваться привычными мессенджерами и звонить близким.

«Единственная российская станция в Центральной Антарктиде станет важным логистическим хабом для реализации крупных научных проектов по исследованию палеоклимата Земли и реликтового подледникового озера Восток. В следующем году мы рассчитываем отправиться на поиски древнего льда возрастом до полутора миллионов лет. В этом сезоне будут испытываться технологии, которые в будущем позволят проникнуть в тайну озера Восток, миллионы лет закованного под ледяным куполом Антарктиды», – рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Станция Восток – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. Она была основана 16 декабря 1957 года на равнинной снежной поверхности ледникового плато на высоте 3 488 метров над уровнем моря в 1460 км от побережья. Зимой температура здесь ежегодно опускается ниже значений –70°С, а в летние месяцы крайне редко поднимается выше -30°С. Именно на станции Восток в июле 1983 года была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2°С.