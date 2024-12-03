Новый обрыв кабеля связи между Швецией и Финляндией решили расследовать как диверсию

Tекст: Мария Иванова

Шведское правительство внимательно следит за развитием ситуации, связанной с двумя обрывами телекоммуникационного кабеля с Финляндией, передает ТАСС.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин подчеркнул, что инцидент рассматривается серьезно. Финская полиция проводит расследование: по предварительным данным, может быть совершена диверсия. Швеция находится в постоянном контакте с ответственными органами для мониторинга ситуации.

Компания Global Connect, оператор кабельной связи, сообщает, что ремонтные работы на одном из обрывов продолжаются и завершатся в ближайшие часы. На втором месте работы временно приостановлены, однако проблема будет решена в течение дня. Уже большинство клиентов, среди которых числятся 6 тыс. частных пользователей и около 100 компаний, вновь могут пользоваться интернетом.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила о повреждении телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией, которое произошло на территории Финляндии. Финская полиция подозревает, что это может быть преднамеренной акцией, о чем уже были уведомлены шведские власти. Этот инцидент происходит на фоне недавних повреждений кабелей в Балтийском море, когда 17-18 ноября были нарушены линии, связывающие Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Тогда также велись восстановительные работы, и повреждения были устранены.

В причастности к разрыву кабелей на Балтике заподозрили китайский сухогруз.