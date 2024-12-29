Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа

Румынский МИД расценил венгерский атлас с картами «Великой Венгрии» как провокацию

Tекст: Мария Иванова

Румынский МИД высказал свое недовольство в ответ на действия венгерской делегации в НАТО, передает ТАСС. Причиной стал географический атлас с картами «Великой Венгрии», который был подарен хорватскому министру иностранных дел Гордану Радману. Ведомство заявило, что распространение атласа носит провокационный характер и противоречит стратегическим интересам Румынии и ее партнерству с Венгрией и другими союзниками по НАТО.

В заявлении румынского министерства сказано: «МИД Румынии выразил 18 декабря посредством посла Румынии в НАТО неодобрение в связи с распространением упомянутого атласа, который носит провокационный характер по отношению к связям стратегического партнерства между Румынией и Венгрией и союзниками НАТО».

Термин «Великая Венгрия» относится к территории, обладавшей большей площадью до потерь земель по Трианонскому мирному договору после Первой мировой войны. В числе этих территорий была и Трансильвания, которая сейчас является частью Румынии. Румынская сторона подчеркивает важность исследования общей истории историками, а не политиками.

Как отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, в Восточной Европе отсутствует долгая традиция либеральной политики, что способствует росту влияния правых сил.