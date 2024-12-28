Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Песков оставил без комментариев заявления США о крушении самолета в Казахстане
К этому моменту не стоит делать выводы по авиакатастрофе под Актау, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях Вашингтона на эту тему.
Песков пояснил, что в Кремле видели заявления американской стороны насчет авиакатастрофы, передает ТАСС.
«Хочу вам напомнить вчерашние заявления Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета», – сказал он.
Пока неуместно делать какие-либо выводы или давать комментарии, отметил он.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.