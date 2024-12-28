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    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

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    28 декабря 2024, 12:52 • Новости дня

    Песков оставил без комментариев заявления США о крушении самолета в Казахстане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К этому моменту не стоит делать выводы по авиакатастрофе под Актау, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях Вашингтона на эту тему.

    Песков пояснил, что в Кремле видели заявления американской стороны насчет авиакатастрофы, передает ТАСС.

    «Хочу вам напомнить вчерашние заявления Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета», – сказал он.

    Пока неуместно делать какие-либо выводы или давать комментарии, отметил он.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.

    26 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау

    Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета отказали системы управления

    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту, сообщил глава Минтранса республики Марат Карабаев.

    По словам Карабаева, экипаж самолета Embraer 190, выполнявшего рейс 8243, не смог удерживать судно в воздухе из-за отказа ряда систем управления, передает ТАСС. Первый сигнал о проблемах поступил в 10.43 диспетчерам в «Актобе» от диспетчера ростовской зоны, сообщил министр.

    Самолет, следовавший из Грозного, был вынужден уйти на запасной аэродром. До входа в воздушное пространство Казахстана у судна отказали системы управления, в том числе руль высоты, пояснил министр. Это не позволило экипажу устойчиво выдерживать курс и высоту.

    Карабаев также отметил, что экипаж получил данные о погоде в Махачкале и Баку, после чего принял решение лететь на Актау. Однако отказ системы произошел раньше, чем самолет достиг воздушного пространства Республики Казахстан.

    Напомним, накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев ранее сообщил, что правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения самолета.

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    25 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    В Сети опубликованы кадры с нехарактерными повреждениями на упавшем под Актау самолете

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры упавшего под Актау самолета с отметинами на хвосте. Комментаторы предположили, что отверстия на фюзеляже могут быть результатом обстрела или взрыва с поражающими элементами. Другие допустили, что эти повреждения корпус получил после ударов о каменистую почву.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение, а в Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.


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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нельзя допускать распространения ложной информации о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Важно также не допускать провокационных высказываний на эту тему, подчеркнул глава государства, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Токаев заявил о важности проведения детального изучения текущего состояния и мер обеспечения безопасности полетов в Казахстане.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Глава азербайджанского минтранса Рашад Набиев также указал, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    25 декабря 2024, 18:30 • Новости дня
    Авиакомпания AZAL приостановила полеты в Грозный и Махачкалу

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines прекратила рейсы в Грозный и Махачкалу из-за расследования

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу на время расследования аварии, полеты на других маршрутах продолжаются по плану, сообщили в пресс-службе AZAL.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно прекратила выполнение рейсов по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку, передает ТАСС.

    Это решение связано с началом расследования инцидента, который произошел вблизи города Актау. В пресс-службе AZAL заявили, что рейсы по другим направлениям продолжаются согласно штатному расписанию.

    Ранее в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека из 62-х остались живы и отправлены на лечение. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Между тем в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

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    26 декабря 2024, 08:24 • Новости дня
    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау

    МЧС: Состояние эвакуированных из Актау пассажиров тяжелое, но транспортабельное

    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау
    @ NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врачи МЧС России сообщили, что пострадавшие, эвакуируемые из Казахстана в Москву, находятся в тяжелом состоянии, однако транспортабельны.

    Врач анестезиолог-реаниматолог Центроспаса Виктор Белинский подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая медицинская помощь на борту для успешной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Как пишет ТАСС, спецборт Ил-76 МЧС России уже вылетел из Актау и направляется в Москву. На его борту находятся девять человек, включая одного ребенка, все они пострадали в крушении самолета, следовавшего из Баку в Грозный.

    МЧС также продолжает работу круглосуточного телефона горячей линии на базе Центра экстренной психологической помощи. Психологи оказывают поддержку не только эвакуируемым, но и семьям пострадавших и погибших в Чечне.

    Ранее сообщалось, что тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, решили доставить в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

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    25 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Названы оказавшиеся безопасными места в упавшем в Казахстане самолете

    Большинство выживших при крушении в Казахстане сидели в хвосте самолета

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау выжили пассажиры, находившиеся в хвостовой части, которая осталась практически целой, сообщили СМИ.

    Как пишет 24.kg, большинство выживших при этом находились в хвостовой части лайнера, которая получила минимальные повреждения. Отмечается, что 16 человек, сидевших в передней части самолета, были выброшены наружу при ударе, что стало причиной их гибели. Также отмечается, что пассажиры в центральной части самолета погибли в салоне, передает ТАСС.

    По данным МЧС Казахстана, хвостовая часть самолета Embraer 190 осталась практически неповрежденной. По информации сайта russianairplanes.net, самолет Embraer 190, бортовой номер 4K-AZ65, принадлежал суббренду Buta Airways. На момент катастрофы он находился в эксплуатации 11 с половиной лет. Несмотря на хорошую репутацию в области безопасности, данный тип самолета уже попадал в различные инциденты.

    По информации СМИ, спасатели сразу после катастрофы приступили к тушению пожара и эвакуации пассажиров. На месте ЧП работал спасательный вертолет. До сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы, открыты горячие линии для обращения граждан.

    «В командном центре города Астаны и в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области функционируют телефоны горячих линий, поступило 296 звонков», – уточнили в МЧС.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

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    25 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Вице-премьер Казахстана призвал не спешить с выводами о крушении самолета

    Вице-премьер Казахстана Бозумбаев попросил дождаться результатов расследования крушения самолета AZAL

    Tекст: Вера Басилая

    Выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

    Вице-премьер отметил, что в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли эксперты-криминалисты и специалисты авиационной администрации Казахстана, передает ТАСС.

    По его словам, все доказательства соберут, сделают необходимые экспертизы.

    «Я далек от того, чтобы сейчас скоропалительно какие-то выводы делать, дайте поработать экспертам», – заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать видеоролики в интернете, на которых засняты обломки самолета с якобы пробоинами от выстрелов.

    Ранее в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Между тем в Актау был найден черный ящик самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося на территории Казахстана. Одной из возможных причин эксперты считают столкновение со стаей птиц.

    Напомним, в результате крушения самолета в Казахстане погибли 38 человек, состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. В результате крушения авиакатастрофы в Казахстане погибли семь из 16 россиян, находившихся на борту.

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    26 декабря 2024, 09:49 • Новости дня
    Обнаружены тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане

    Обнаружены тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане, семеро опознаны

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Казахстане завершены поисковые работы на месте крушения самолета, все 38 тел найдены и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, из них опознаны семь человек, включая граждан Казахстана и членов экипажа, сообщили в МЧС страны.

    Отмечается, что бригада Центрального оперативного штаба РФ обнаружила тела всех 38 погибших. В настоящее время тела направлены в центр судебно-медицинской экспертизы, передает ТАСС.

    Среди обнаруженных тел шесть человек являются гражданами Казахстана, включая трех членов экипажа. Из всех обнаруженных 38 тел к этому моменту опознаны семь человек. Представители МЧС Казахстана подчеркнули, что поисковые работы были начаты сразу после крушения и продолжались непрерывно до полного завершения.

    Ранее сообщалось, что тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, решили доставить в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

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    27 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    Росавиация заявила о сложной обстановке в Грозном во время авиакатастрофы в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    Ядров заявил, что обстановка в районе Грозного в момент авиакатастрофы у казахстанского города Актау была крайне сложной, передает ТАСС.

    В этот период украинские беспилотники совершали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в столице Чечни и во Владикавказе, сообщил глава Росавиации. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», который предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, пояснил он.

    Командир разбившегося самолета предпринял две попытки посадить его в Грозном, однако обе оказались безуспешными. Глава Росавиации сообщил, что командиру предлагались альтернативные аэропорты для посадки, но он выбрал курс на Актау в Казахстане.

    Россия незамедлительно проинформировала Казахстан и Азербайджан о своей готовности содействовать в расследовании трагедии, сообщил Ядров. Он подчеркнул, что необходимо тщательно выяснить все обстоятельства происшествия.

    В среду пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

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    25 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Ребенок из Чечни пропал после крушения самолета в Казахстане

    На борту разбившегося самолета под Актау были два ребенка из Чечни, судьба одного из них неизвестна

    Tекст: Вера Басилая

    На борту самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под казахстанским Актау, находились два ребенка из Чечни, судьба одного из них остается неизвестной, сообщил журналистам представитель детского омбудсмена Чечни Адам Халиков.

    По его словам, одного ребенка госпитализировали, а судьба второго остается неизвестной, передает ТАСС.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение.

    В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный Комитет России возбудил дело после крушения.

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    25 декабря 2024, 22:29 • Новости дня
    Куба выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

    Куба соболезнует Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии из-за авиакатастрофы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кубы и министр иностранных дел выразили соболезнования странам в связи с катастрофой самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании около Актау, где погибли и пострадали граждане нескольких государств.

    Как передает ТАСС, президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане. «Мы вместе с правительствами и народами Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии в этот момент после трагического воздушного инцидента в Актау. Наши соболезнования, особенно родственникам погибших. Желаем быстрого восстановления получившим ранения», – написал Диас-Канель на своей странице в соцсети.

    Глава МИД Кубы также выразил соболезнования в соцсети, подчеркнув, что их соболезнования направлены правительствам и народам пострадавших стран, особенно родственникам погибших.

    Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых были граждане нескольких стран, включая Россию, Азербайджан, Казахстан и Киргизию. По данным Минздрава Казахстана, выжили 29 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек, а состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.

    Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

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    28 декабря 2024, 09:07 • Новости дня
    Минтранс Казахстана заявил, что опирался на данные Ростова о взрыве баллона в самолете AZAL

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о взрыве кислородного баллона на самолете AZAL, упавшем около Актау, была получена от российской стороны, сообщили в транспортном ведомстве Казахстана.

    По данным издания TengriNews, данные о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL, который следовал из Баку в Грозный и потерпел крушение около Актау, были получены от российской стороны, передает Ura.ru.

    В ведомстве уточнили, что руководитель полетов из Ростова передал информацию о взрыве кислородного баллона в пассажирской кабине, из-за чего пассажиры начали терять сознание. Эта информация была передана руководителю полетов аэропорта Актау.

    Минтранс Казахстана заявил о взрыве во время брифинга, прошедшего после катастрофы. Полученные в 10.53 по местному времени данные использовались для организации спасательных операций и формирования хронологии событий.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    27 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Алиев и Токаев обсудили расследование авиакатастрофы под Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону ход расследования крушения самолета под Актау.

    В пресс-службе президента Азербайджана сообщили, что стороны обменялись мнениями по поводу текущего статуса расследования, передает ТАСС. Лидеры выразили уверенность, что причины инцидента будут полностью установлены.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку после авиакатастрофы.

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    26 декабря 2024, 10:47 • Новости дня
    Пострадавших при крушении самолета в Казахстане доставили в Москву

    Спецборт МЧС доставил пострадавших в авиакатастрофе россиян в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России доставил выживших в авиакатастрофе россиян из Актау в Москву на лечение, куда прибыло множество машин скорой помощи и реанимобилей для их транспортировки.

    Самолет приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского в 10:25 по московскому времени, передает ТАСС.

    Рано утром в аэропорту Жуковский собрались десятки машин скорой помощи, реанимобилей и автомобилей ГИБДД для встречи спецрейса. Это необходимо для быстрой транспортировки пострадавших в медицинские учреждения столицы.

    Ранее врачи МЧС сообщили, что пострадавшие, эвакуируемые из Казахстана в Москву, находятся в тяжелом состоянии, однако транспортабельны.

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    26 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Обнаружены бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета

    Обнаружены бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.

    Самописцы были обнаружены в ходе осмотра места катастрофы, сообщил транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев, выступление которого опубликовал Telegram-канал регионального издания Lada.kz, передает ТАСС.

    Приборы передадут управлению по расследованию авиационных происшествий, где их данные будут полностью проанализированы для выяснения причин катастрофы, добавил Ордабаев.

    Ранее МЧС Казахстана сообщило об обнаружении 38 тел погибших при крушении самолета Embraer 190 под Актау. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в этом крушении. Пассажир Субхонкул Рахимов рассказал о стюардессе, которая проявила мужество и стойкость в критический момент крушения самолета в Актау.

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    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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