Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж

Tекст: Алексей Дегтярев

Минимальная нижняя граница наказания за организацию вооруженного мятежа теперь составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

В случае, если мятеж привел к гибели людей или другим тяжким последствиям, предусматривается пожизненное лишение свободы или штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее в России за организацию или активное участие в вооруженном мятеже предусмотрено было наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы до двух лет.

Кроме того, Путин подписал другой закон, согласно которому осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не подлежат условно-досрочному освобождению. Поправки касаются лиц, осужденных за террористический акт, содействие террористической деятельности, обучение с этой целью, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж или акты международного терроризма.

Ранее в декабре законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и государственную измену приняла Госдума.