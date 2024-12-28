Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, увеличивающий минимальный срок наказания за вооруженный мятеж до 15 лет.
Минимальная нижняя граница наказания за организацию вооруженного мятежа теперь составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.
В случае, если мятеж привел к гибели людей или другим тяжким последствиям, предусматривается пожизненное лишение свободы или штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Ранее в России за организацию или активное участие в вооруженном мятеже предусмотрено было наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы до двух лет.
Кроме того, Путин подписал другой закон, согласно которому осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не подлежат условно-досрочному освобождению. Поправки касаются лиц, осужденных за террористический акт, содействие террористической деятельности, обучение с этой целью, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж или акты международного терроризма.
Ранее в декабре законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и государственную измену приняла Госдума.