У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и госизмену
Госдума приняла закон, который усиливает наказание за вооруженный мятеж и государственную измену, включая пожизненное лишение свободы при определенных условиях.
Как сообщает ТАСС, на пленарном заседании Госдумы был принят законопроект, ужесточающий наказание за вооруженный мятеж и государственную измену. Законопроект, внесенный правительством РФ, меняет статью 279 Уголовного кодекса, вводя дифференцированную ответственность за мятеж.
За организацию мятежа теперь предусмотрено лишение свободы от 15 до 20 лет, а в случае тяжких последствий, таких как смерть человека, наказание может достигать пожизненного заключения и штрафа до 1 млн рублей. Участие в мятеже наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
Вводится новая статья 276.1 УК РФ, по которой иностранным гражданам и лицам без гражданства, оказывающим помощь противнику на территории России, грозит наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.
Изменения коснулись также статьи 275 о государственной измене. Теперь переход на сторону противника включает участие в деятельности организаций противника, направленной против безопасности РФ, с максимальным наказанием до пожизненного лишения свободы.
Также предусмотрено освобождение от ответственности за мятеж и помощь противнику, если лицо своевременно сообщило об этом властям, предотвращая ущерб интересам России. Это изменение касается также статей о шпионаже и насильственном захвате власти.