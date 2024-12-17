Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и госизмену

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, на пленарном заседании Госдумы был принят законопроект, ужесточающий наказание за вооруженный мятеж и государственную измену. Законопроект, внесенный правительством РФ, меняет статью 279 Уголовного кодекса, вводя дифференцированную ответственность за мятеж.

За организацию мятежа теперь предусмотрено лишение свободы от 15 до 20 лет, а в случае тяжких последствий, таких как смерть человека, наказание может достигать пожизненного заключения и штрафа до 1 млн рублей. Участие в мятеже наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Вводится новая статья 276.1 УК РФ, по которой иностранным гражданам и лицам без гражданства, оказывающим помощь противнику на территории России, грозит наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Изменения коснулись также статьи 275 о государственной измене. Теперь переход на сторону противника включает участие в деятельности организаций противника, направленной против безопасности РФ, с максимальным наказанием до пожизненного лишения свободы.

Также предусмотрено освобождение от ответственности за мятеж и помощь противнику, если лицо своевременно сообщило об этом властям, предотвращая ущерб интересам России. Это изменение касается также статей о шпионаже и насильственном захвате власти.