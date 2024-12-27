Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, и тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Суд арестовал подозреваемого в поджоге почты в Твери
В Твери арестован 26-летний подозреваемый в поджоге отделения почты
В Твери суд арестовал 26-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге отделения почты на улице Мусоргского, сообщила прокуратура региона.
Суд в Твери арестовал 26-летнего местного жителя по подозрению в поджоге почтового отделения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на улице Мусоргского в минувшую субботу. Уголовное дело возбуждено по ст/ 167 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
По данным областного управления МВД, предполагаемый поджигатель был задержан правоохранительными органами. Установлено, что он действовал по указанию неизвестных лиц. В результате поджога был причинен значительный ущерб.
Прокуратура Заволжского района города Твери представила материалы, на основании которых суд принял решение об аресте подозреваемого. Под стражей мужчина будет находиться на время проведения следственных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю в ряде регионов России отмечено увеличение числа преступлений, связанных с поджогами и подрывами административных зданий, задержаны 44 подозреваемых. Организаторами этих действий называются украинские спецслужбы.
За десять дней по указанию телефонных мошенников с Украины в России совершено более сорока поджогов и взрывов пиротехники.
Между тем в городе Гусь-Хрустальном мужчина, обманутый украинскими мошенниками, протаранил автомобилем ворота военкомата и поджег транспортное средство.