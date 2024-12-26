Путин обязал отчислять 3% дохода от онлайн-рекламы в бюджет

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий распространителей онлайн-рекламы отчислять 3% дохода в федеральный бюджет, передает ТАСС.

Эта мера касается рекламы, направленной на пользователей из России, и выплаты должны производиться ежеквартально. Документ вступает в силу с момента его опубликования.

Согласно новым поправкам в закон «О рекламе», данные отчисления могут быть использованы для оказания государственной поддержки правообладателям программного обеспечения и баз данных, включенных в единый реестр. Также средства могут быть направлены на поддержку информационных ресурсов, перечень которых будет установлен правительством России.

Кроме того, закон уточняет нормы социальной рекламы. Теперь она должна составлять не менее 5% годового объема интернет-рекламы. Распространение социальной рекламы требует заключения возмездного или безвозмездного договора. Также правительство установит критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных онлайн-ресурсах.