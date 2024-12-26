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Подполковник Абазов арестован за загрязнение полигона
Батир Абазов обвинен в превышении полномочий и создании свалки на полигоне дивизии
Бывший командир батальона Росгвардии Батир Абазов арестован за превращение полигона дивизии Дзержинского в свалку. Обвинение утверждает, что ущерб от его действий составил 30 млн рублей, однако сам Абазов признает вину лишь частично.
Бывший командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского Росгвардии Батир Абазов оказался под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает «Коммерсант». Ему вменяется превращение полигона подразделения в свалку, нанесшую ущерб на сумму не менее 30 млн рублей.
На заседании 2-го Западного окружного военного суда Абазов пытался добиться отмены решения о его аресте. Суд, однако, оставил его в СИЗО до 9 февраля. Следствие утверждает, что он действовал совместно с другими должностными лицами, разрешив коммерсантам свозить на территорию полигона строительный и бытовой мусор. Площадь незаконной свалки составила около 107 тыс. кв. м.
Адвокат Абазова настаивает, что его подзащитный занимался противоправной деятельностью лишь два месяца в 2023 году и еще 10 дней в 2024 году, а нанесенный им ущерб не превышает 1 млн рублей. Он также отметил, что Абазов сотрудничает со следствием, указывая на других причастных к преступлению.
Тем временем, господин Абазов утверждает, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение, и он заработал всего 500 тыс. рублей. Он также сообщил, что следствие планирует допросить его по другому делу о хищении металлолома, где он пока проходит как свидетель.
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