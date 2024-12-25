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Волонтеры Победы начали акцию «С Новым годом, ветеран!»
Волонтеры Победы при поддержке партии «Единая Россия» начали акцию, охватывающую более 9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом и вручить подарки.
Ежегодную Всероссийскую акцию «С Новым годом, ветеран!» запустили Волонтеры Победы при поддержке партии «Единая Россия». В рамках акции они планируют поздравить более 9 тыс. ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн по всей стране, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В Москве председатель Центрального штаба Волонтеров Победы Ольга Николаевна Занко вместе с коллегой Ксенией Юрьевой навестили ветерана Николая Константиновича Имчука, который рассказал о своем военном пути и выразил благодарность за внимание и заботу.
Ольга Занко отметила важность таких встреч, подчеркнув, что акция объединяет поколения. «В этом году среди волонтеров много семей: дети и родители, братья и сестры, бабушки и дедушки создают праздничное настроение вместе», – сказала она. Также акция поддерживает солдат, проходящих лечение в госпиталях, чтобы поздравить их с праздником.
В других регионах России, в том числе в Тюменской области и Алтайском крае, добровольцы с представителями местных властей и Дедом Морозом также посетили ветеранов, вручив им подарки и выразив искреннюю благодарность за их подвиг. В Калужской области волонтеры поздравили блокадницу Ленинграда Тамару Сергеевну Пинчук с предстоящими праздниками и 80-й годовщиной освобождения города от фашистской блокады.
Волонтеры отмечают, что посещения продолжаются не только накануне Нового года, но и во время январских праздников. К акции присоединились добровольцы из Рязанской области, Севастополя, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.