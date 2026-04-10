Tекст: Катерина Туманова

Президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль выступил с инициативой о выходе Франции из объединенного командования НАТО, при этом сохраняя членство в альянсе. Он подчеркнул, что стране необходимо вернуться к собственной стратегической линии, заложенной его дедом, генералом Шарлем де Голлем, передает ТАСС.

Пьер особое внимание уделил изменению роли альянса, отметив, что НАТО стала инструментом гегемонистского завоевания под предлогом обеспечения безопасности. По его словам, России было обещано, что НАТО не будет расширяться на Восток после воссоединения Германии, однако ситуация сложилась иначе, и альянс, по его мнению, угрожает Европе и миру.

Он отметил, что современный мир требует нового равновесия, в котором Россия и Франция могут стать партнерами. Де Голль подчеркнул уникальный цивилизационный статус России и важность признания этой самобытности для устойчивого диалога.

«Мы должны работать вместе над построением нового равновесия, потому что нынешние условия, заявления, политические решения чрезвычайно опасны: они ставят мир под угрозу», – отметил он.

Де Голль указал на то, что Франция переживает глубокий социальный раскол, поэтому, уверен он, настало время «восстановить единство и прислушаться к тем людям, которые выступают за диалог и сотрудничество с Россией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пьер де Голль в ноябре 2025 года назвал диалог Европы с Россией залогом будущего. В январе внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО.

Кроме того, Пьер де Голль выражал желание получить российское гражданство ради лучшего образования для своих детей и сохранения традиционных ценностей.