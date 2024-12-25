  • Новость часаНазвана предварительная причина крушения летевшего в Грозный пассажирского самолета
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    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    25 декабря 2024, 09:32 • Новости дня

    Гладков рассказал о героическом спасении внука жительницей Белгородской области

    Губернатор рассказал о женщине, спасшей внука в Белгородской области ценой своей жизни

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жительница Белгородской области погибла, спасая внука от атаки украинских беспилотников, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

    В Telegram-канале Гладков рассказал, что в результате атаки украинских дронов жительница области закрыла своим телом внука, чтобы защитить его от взрыва. По его словам, мальчик остался жив благодаря самоотверженному поступку бабушки, которая пожертвовала собственной жизнью ради его спасения.

    Отец ребенка, Михаил, который работал тренером по футболу, после трагедии принял решение присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Белгород». Это стало его ответом на случившееся горе и движением в стремлении защищать родину, отметил Гладков.

    Губернатор назвал поступок членов семьи примером истинного подвига и ответственности не только за своих близких, но и за страну. Он подчеркнул, что такие действия заслуживают самого глубокого уважения и признания.

    Ранее командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Татарстан Руслан Щукин закрыл собой четырехмесячную девочку во время атаки украинских БПЛА на Казань.

    В августе в ходе эвакуации из села Куриловка Курской области погибшая беременная женщина закрыла собой двухлетнего сына, тем самым его спасла.

    24 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море

    Депутат Колесник: Подозрительно, что сухогруз Ursa Major затонул так быстро

    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Взрыв главной энергетической установки и теракт – наиболее вероятные версии крушения судна Ursa Major, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее посольство России в Испании официально подтвердило гибель судна.

    «Возможно, произошел теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось «как нельзя кстати». Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», – сказал Андрей Колесник, депутат Госдумы, бывший морской офицер.

    По словам парламентария, подозрительно и то, что такое крупное судно так быстро затонуло. Он не исключил и еще одну версию: произошел взрыв главной энергетической установки. Однако при таком взрыве судно, скорее всего, осталось бы на плаву, пояснил Колесник.

    «Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», – отметил он. По словам депутата, в то же время не исключается и теракт. «Окончательные выводы можно сделать при осмотре сухогруза. В России есть глубоководные аппараты, которые могут провести такое исследование», – сказал он.

    Также была информация о том, что сухогруз перевозил портальные краны грузоподъемностью 350 тонн. «Это уникальные тяжелые краны, которые не производятся серийно, а строятся под заказ. Они используются для очень тяжелых грузов, могут работать с негабаритными грузами. Например, с частями кораблей. Если они действительно были на сухогрузе и затонули, это станет серьезной потерей. На Дальнем Востоке, куда шло судно, имеется потребность в именно таких кранах в связи с возросшим грузооборотом со странами Юго-Восточной Азии», – заключил Колесник.

    Ранее в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении. Были спасены 14 членов экипажа, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.

    Посольство России в Испании сообщило, что выясняет обстоятельства крушения в 110 км от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна Ursa Major. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», – рассказали в диппредставительстве.

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    24 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии назвала причастные к подрывам «Северных потоков» страны

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль считает, что Британия, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастными к подрывам «Северных потоков»

    Экс-глава МИД Австрии назвала причастные к подрывам «Северных потоков» страны
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Бывшая глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль предположила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастны к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Кнайсль выразила сомнения в том, будет ли когда-либо установлено, кто именно несет ответственность за инцидент, аналогично тому, как в детективах Агаты Кристи не всегда удается быстро найти виновного. Она отметила, что рассматривает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу как основных «подозреваемых» и не исключает возможности участия и других стран.

    Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 сентября 2022 года, когда были зафиксированы разрушения на трех нитках газопроводов. Россия уверена, что нападение было поддержано Соединенными Штатами, и министр иностранных дел Сергей Лавров отметил отсутствие сомнений в этом. В связи с происшествием Генеральная прокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не поддерживают контактов с российской стороной по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а в Вашингтоне считают, что рост поставок сжиженного газа в ЕС может отрицательно сказаться на экономике США.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 11:44 • Новости дня
    Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе
    Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Прикубанский районный суд в Краснодаре признал подростка виновным по статье о хулиганстве за удар ножом сверстника и оштрафовал его на 30 тыс. рублей, после чего его выдворят из России вместе с родителями.

    Прикубанский райсуд вынес приговор подростку, ударившему ножом своего сверстника в ходе конфликта в школе. Суд признал его виновным по статье о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа составил 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе судов Краснодарского края добавили, что после уплаты штрафа подросток вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации. Это решение было принято с учетом возраста подсудимого и других обстоятельств дела.

    «Рассмотрев материалы, суд признал молодого человека виновным», – говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы судов. В тексте содержится информация о том, что меры были приняты для обеспечения безопасности в регионе и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после инцидента в школе Краснодара, где ученик причинил ножевые ранения двум сверстникам, всего в конфликте пострадали пятеро детей.

    Прикубанский районный суд Краснодара избрал меру пресечения подростку, ограничив его действиями, но не арестовав.

    Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, обвиняемого в нападении.

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    24 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году

    Медведев: В этом году подписано почти 440 тыс. контрактов с Минобороны

    Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В этом году около 440 тыс. человек заключили контракт на военную службу с Министерством обороны России, сообщил Дмитрий Медведев во время визита в Башкирию.

    Он подчеркнул, что это достижение стало результатом усилий всех регионов страны, сообщает ТАСС.

    В ходе визита Медведев обсудил вопросы отбора граждан на военную службу. Он отметил: «Результаты работы за этот год – их уже можно оценивать».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об увеличивающемся количестве добровольцев, заключающих контракты на службу в армии, и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту, а также заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества.

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    24 декабря 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина впервые получила один миллиард долларов от США благодаря замороженным российским активам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль уточнил, что 1 млрд долларов является первым траншем из общей суммы в 20 млрд долларов, которые готовы выделить США в рамках инициативы G7, сообщает ТАСС.

    «Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7», – заявил Шмыгаль.

    Премьер-министр не уточнил, когда именно Киев получит оставшиеся средства из заявленных 20 млрд долларов. Вопрос о сроках получения других траншей остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

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    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

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    24 декабря 2024, 13:12 • Новости дня
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    @ Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Скрывающийся от грузинского правосудия замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе, экс-заместитель министра внутренних дел Грузии, является организатором незаконного возвращения в Грузию в 2021 году Михаила Саакашвили, показал на судебном процессе в Тбилиси во вторник водитель трайлера, доставивший экс-президента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Водитель Элгуджа Цомая, который регулярно осуществлял перевозки продукции между Грузией и Украиной, рассказал, что познакомился в Киеве с Лорткипанидзе в ресторане.

    Вскоре после этого Лорткипанидзе связался с Цомая и попросил помочь доставить в Грузию Саакашвили.

    «Я согласился. В трайлере была молочная продукция. Недалеко от Одесского порта, после моего разговора с Лорткипанидзе, на какой-то черной машине с водителем по имени Юра приехал Саакашвили. Я пересадил его к себе. В моей машине есть кровать, на нее залез Саакашвили. Мы прошли в порту досмотр и въехали на судно. Когда мы добрались до Грузии, Саакашвили перебрался в холодильник», – рассказал Цомая.

    По его словам, в Грузии в порту Поти Саакашвили, несмотря на договоренности, никто не встретил.

    «Когда нас никто не встретил, я решил поехать в Абашу, там у меня дом. Потом повез Саакашвили в Тбилиси. По дороге я получил сообщение на телефон с просьбой присмотреть за ним. Не мог же я оставить его на улице? Купили еду, покушали. Я отвез его в Тбилиси на свою квартиру», – сказал водитель.

    «На второй день, когда я заливал в свою машину в Тбилиси бензин, меня остановила полиция и спросила, кто у меня дома. Повезли домой, там уже было много полиции. После этого я Саакашвили не видел», – рассказал Цомая.

    Саакашвили с момента ареста в октябре 2021 года отбывает шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями. Против него ведется еще несколько дел, включая незаконное пересечение границы. Экс-президент с жалобами на здоровье находится под арестом в тбилисской клинике «Вивамеди».

    Ранее сообщалось, как Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами. Позднее было названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной.

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    24 декабря 2024, 11:23 • Новости дня
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих, пишет Foreign Policy.

    Как сообщает Foreign Policy, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать коалицию европейских стран для развертывания сухопутных войск на Украине. По подсчетам автора издания, для этого потребуется направить минимум 25-30 тыс. военнослужащих, а с учетом ротации может потребоваться до 90 тыс. человек.

    Для реализации такой миссии Европе потребуется несколько месяцев на подготовку, включая общевойсковое обучение, говорится в материале. Также необходима четкая стратегия выхода, чтобы развертывание сил не стало постоянным, отмечает автор.

    Европейским странам потребуется компромисс, учитывая недостаточную готовность военного потенциала. Это может включать перераспределение сил из других миротворческих миссий, таких как на Западных Балканах или в Африке, а также вывод подразделений из миссий ООН на Ближнем Востоке, пишет FP.

    Подчеркивается, что поддержка США будет важна для успеха миссии, даже если Вашингтон не предоставит войска. Американская помощь потребуется в планировании, логистике и разведке, а размещение американских оперативных сил в Польше может усилить сдерживание, сказано в статье.

    Отмечается, что европейские войска должны быть готовы к масштабным боевым действиям против России, а механизированные бригады должны включать основные боевые танки, бронетранспортеры и системы противовоздушной обороны. Также необходимо присутствие боевой авиации в воздушном пространстве Украины.

    Ранее Reuters сообщало, что несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

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    24 декабря 2024, 12:23 • Новости дня
    Маск оставил в силе предложение переименовать «Википедию» в «Хренопедию» за 1 млрд долларов
    Маск оставил в силе предложение переименовать «Википедию» в «Хренопедию» за 1 млрд долларов
    @ Carina Johansen/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его предложение о переименовании онлайн-энциклопедии «Википедия» в «Хренопедию» (Dickpedia) за 1 млрд долларов остается в силе.

    Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отвечая на пост, в котором напоминалось о его предложении заплатить 1 млрд долларов за изменение имени «Википедии».

    На вопрос о предложении в миллиард долларов Маск ответил лаконично: «Это правда. Предложение все еще в силе».

    Напомним, в 2022 году Маск приобрел компанию Twitter за 44 млрд долларов и переименовал соцсеть в X.


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    24 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперты оценили угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»

    Грузинский политолог Гвритишвили: Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку

    Эксперты оценили угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    У президента Грузии Саломе Зурабишвили нет опоры на серьезные политические силы в Грузии. При этом Западу все равно, кто будет у власти в стране, для них важно, чтобы республика присоединилась к санкциям против России, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Игорь Гвритишвили и Вадим Трухачев. Ранее Зурабишвили пригрозила свергнуть «Грузинскую мечту».

    «Судя по заявлениям победившей партии и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, он твердо намерен провести 29 декабря инаугурацию нового президента и вывести, как он сказал, под «белы ручки» Зурабишвили из дворца. Там, кстати, отключили свет и газ, и он стал временно непригодным для проживания», – рассказал грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

    Заявления Зурабишвили не следует воспринимать всерьез, добавил эксперт. «У нее нет опоры на какие-то серьезные политические силы в Грузии. 29 декабря у нее истекает срок, она должна уйти, и ее заявления – это агония», – сказал он. Протесты и требования о внеочередных выборах все еще звучат, однако они уже не столь многочисленны, отметил собеседник.

    «Думаю, что все будет нормально, если не произойдет какой-то серьезной провокации с жертвами, спланированной западными спецслужбами. Такой вероятности ни в одной стране нельзя исключать. Но грузинские силовики достаточно неплохо работают и очень хорошо отслеживают, кто и с какими целями приезжает в страну», – сказал Гвритишвили.

    По словам эксперта, призывы Зурабишвили к свержению правительства похожи на нарушение уголовного законодательства. «Уголовное дело против нее могут возбудить, если она будет продолжать в том же радикальном духе», – считает он.

    Евросоюз, как основной на данный момент игрок в Грузии, заинтересован в том, чтобы республика соблюдала военную дисциплину против России, добавил доцент РГГУ Вадим Трухачев. На этом фоне судьба Зурабишвили – «дело десятое», полагает он.

    По его словам, Запад сейчас хочет только одного – чтобы Грузия присоединилась к санкциям. «Воевать напрямую против России от Тбилиси, конечно, никто требовать не будет. Но поддержать рестрикции, включая отмену транспортного сообщения, введение виз, резкое уменьшение торгового оборота и поддержку Украины тем, чем Грузия может ей помочь – это обязательные требования, которые ЕС и НАТО выдвигают к республике», – заключил Трухачев.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости новых парламентских выборов до 29 декабря, угрожая правящей партии «Грузинская мечта» возможным «свержением режима». По ее мнению, легитимные способы предотвращения кризиса уже исчерпаны, судебные органы не смогли решить вопрос из-за несовершенства правовой системы, а Конституционный суд не рассмотрел иск о победе «Грузинской мечты», создав «антиконституционную ситуацию». «Режим рушится сам по себе, никто в этом не участвует. Это вина тех, кто у власти, потому что вовремя не опомнились», – считает она.

    Накануне премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения законов страны. «Если в нарушение Конституции и полномочий она объявит о назначении внеочередных выборов в парламент либо откажется покидать резиденцию по истечении срока 29 декабря, то ей грозит многолетнее заключение», – сказал глава грузинского правительства.

    Между тем президент Польши Анджей Дуда предложил провести повторные парламентские выборы в Грузии как решение политического кризиса в стране. Об этом он сказал после телефонного разговора с Саломе Зурабишвили. Дуда «заверил госпожу президента в своей непоколебимой поддержке ее руководства и европейских устремлений грузинского народа».

    Зурабишвили не признает итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. 14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победу одержал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря.

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    24 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой

    Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому объекту в Яффо

    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильскому военному объекту в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Палестина-2».

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетного удара по военному объекту в Израиле. Как сообщает ТАСС, представитель повстанческих вооруженных сил Яхья Сариа подтвердил успешную атаку на израильскую военную цель в районе Тель-Авива.

    Согласно его заявлению, удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». «Ракетные войска йеменских вооруженных сил нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2» по военной цели израильского противника в оккупированном районе Яффо», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Яхья Сариа подчеркнул, что операция достигла своих целей, однако более подробные детали атаки и ее последствия остаются неопубликованными. Данные об ущербе или жертвах с израильской стороны пока не поступали.

    Накануне сторонники движения «Ансар Аллах» (хуситы) использовали дроны для атак на военные объекты Израиля в районах Тель-Авива и Ашкелона, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.


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    24 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж

    Мосгорсуд приговорил американца Джина Спектора к 15 годам за шпионаж

    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж
    @ Антон Кардашов/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американец Джин Спектор получил 15 лет колонии строгого режима за шпионаж, соответствующее решение вынес Московский городской суд.

    Суд признал Спектора виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, однако с учетом предыдущего приговора окончательно определил срок в 15 лет в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Кроме того, суд оставил в силе штраф в размере 14 млн рублей.

    Судебное заседание проходило в закрытом режиме, за исключением объявления резолютивной части приговора. Лефортовский суд Москвы ранее избрал Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства дела не раскрываются из-за секретности.

    Спектор ранее был связан с делом Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы вице-премьера Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы признал его виновным в посредничестве во взятке и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Позже это решение было отменено, и после повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.

    Ранее Московский городской суд приговорил IT-специалиста Фируза Дадобоева к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ.

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    24 декабря 2024, 11:19 • Новости дня
    Власти Грузии пообещали не допустить разделения общества на «правильных» и «русских»
    Власти Грузии пообещали не допустить разделения общества на «правильных» и «русских»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не позволят либеральным фашистам разделить страну на «мыслящих правильно» и «русских», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Хорошо организованные радикальные группы, экстремистские организации, НПО, оппозиционные партии, лидером которых внешние силы назначили (президента) Саломе Зурабишвили, ненавистью, агрессией, буллингом нападают на всех, кто хочет мира, развития страны и ее достойного европейского будущего, – сказал он на заседании столичного парламента «сакребуло» 24 декабря. – Масштабные финансовые ресурсы вложены, чтобы сформировать общественное мнение так, чтобы отличное мнение полностью отвергалось, и это является частью революционного сценария».

    По его словам, «это и есть либеральный фашизм, и власти сделают все для его завершения».

    «Если сегодня ты мыслишь иначе, не так, как они считают правильным, ты сразу становишься врагом, русским, русофилом. Но мы никому не дадим возможность разделить общество!» – заявил Каха Каладзе.

    Мэр сказал, что либеральные фашисты и их внешние покровители ведут Грузию к «гибельному гражданскому противостоянию, чего не допустит сильное государство».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в поддержке фашизма.

    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм.

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    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

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