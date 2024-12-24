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Путин вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Путин наградил Пиотровского орденом за вклад в развитие культуры и искусства
Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени на торжественной встрече в Санкт-Петербурге.
Как передает ТАСС, на встрече в Санкт-Петербурге президент Путин вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Это событие приурочено к 80-летнему юбилею директора Эрмитажа, указ о награждении был подписан двумя неделями ранее.
Пиотровский получил награду за значительный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Руководитель Эрмитажа стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Государственный Эрмитаж является одним из крупнейших художественных музеев мира и расположен в Санкт-Петербурге. Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, с 1992 года занимает пост директора. В сентябре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин вновь утвердил его на должность генерального директора музея, продлив полномочия на три года.
Орден «За заслуги перед Отечеством» вручается гражданам России за выдающиеся достижения в укреплении государственной власти, социально-экономическом развитии, обороноспособности, научных исследованиях, а также культуре и спорте. Эта награда также присуждается за вклад в укрепление международного мира и сотрудничества.
Ранее Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.