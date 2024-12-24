Песков рассказал о деталях программы Путина в Петербурге на ближайшие дни

Стало известно о рабочей программе Путина в Петербурге и Ленобласти на ближайшие дни

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представил программу Владимира Путина на ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня пройдут культурные мероприятия, среди которых встреча с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Глава государства наградит его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Вечером Путин примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который посетит Россию с рабочим визитом. Переговоры двух лидеров пройдут в Ленинградской области и продолжатся рабочим обедом.

Завтра президент России примет участие в неформальном саммите СНГ. Дмитрий Песков напомнил, что данное мероприятие является традиционным предновогодним событием, которое дает возможность лидерам обсудить актуальные проблемы и провести двусторонние встречи.

Послезавтра в Петербурге состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном формате, в рамках которых будет представлен солидный пакет документов. Песков выразил надежду, что после окончания саммита Путин подведет итоги мероприятий.

Ранее стало известно, что Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области.