Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Санта-Клаус начал 69-е путешествие по миру с посещения Чукотки
Санта-Клаус начал свое 69-е путешествие по миру, первым делом направившись на российскую Чукотку, чтобы поздравить всех с Рождеством и вручить подарки.
Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) сообщило, что Санта-Клаус во вторник отправился в свое 69-е праздничное путешествие, передает РИА «Новости».
Согласно сообщениям командования в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), первым пунктом назначения стала российская Чукотка. По традиции, сани Санты по воздуху везут девять оленей, а «топливом» для них служат сено, морковь и овсянка.
Транспортное средство Санты имеет размеры, измеряемые в конфетах. Длина его саней составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет, а высота эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам. Вес саней при взлете составляет 75 тыс. желейных конфет. Максимальная скорость превышает скорость звездного света.
Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями. Он также рассказал газете ВЗГЛЯД о своем отношении к раннему украшению городов и его влиянию на ожидание праздника и предновогоднее настроение.