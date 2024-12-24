Экс-губернатора Курской области вызвали на допрос в СК

Экс-губернатора Курской области Смирнова вызвали в СК по делу Лукина

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал Mash, Смирнова вызвали на допрос в СК. Там у него возникли проблемы с сердцем, и он был доставлен в кардиоцентр для оказания медицинской помощи.

Следствие выяснило, что между Смирновым и генеральным директором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным была установлена связь. Их знакомство произошло в период, когда Смирнов работал в Фонде капитального ремонта в Москве, а Лукин занимал пост заместителя начальника Мосжилинспекции.

Напомним, гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.

Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что смена главы Курской области связана с кризисной ситуацией в регионе, а не с претензиями к бывшему губернатору Смирнову.

Сам Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион.